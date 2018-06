Ieri pomeriggio un taxi ha investito otto persone a Mosca | in Russia

Pomeriggio 5 : Danilo Aquino fa una gaffe con Lucia BramIeri : Danilo Aquino: il chiarimento con Lucia Bramieri a Pomeriggio Cinque Come ogni settimana, dopo la diretta del Grande Fratello, Barbara d’Urso ospita a Pomeriggio 5 l’ultimo concorrente eliminato dalla casa più spiata d’Italia. Questa volta è stato il turno di Danilo Aquino che, nonostante a inizio programma sia stato tracciato dal pubblico come il potenziale vincitore di questa nuova edizione del reality, non è riuscito ad ...

DANILO AQUINO ELIMINATO AL GF 15/ La difesa di Roger Garth : "È stato cafone - ma la BramIeri..." (Pomeriggio 5) : DANILO AQUINO difeso a Mattino Cinque: la battuta infelice su Lucia Bramieri è stata usata per alzare un polverone? Le ultime news (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:21:00 GMT)

Mirandola - bambino di 10 anni scomparso da Ieri pomeriggio : Il piccolo è scomparso da casa da ieri pomeriggio alle 16. A dare l'allarme sono stati gli zii, con i quali a quanto pare aveva di recente avuto degli screzi.Continua a leggere

Modena - bambino di 11 anni scomparso a Mirandola venerdì pomeriggio : ricerche dei carabinIeri : Un bambino di 11 anni, di origine pakistana, è scomparso da venerdì pomeriggio alle 16 a Mirandola, nel Modenese. I parenti hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno avviato ufficialmente le ricerche una volta trascorse le 24 ore di rito. La zia del bambino, che sabato sera avrebbe dovuto partecipare alla recita della sua classe, ha raccontato di aver visto il nipote per l’ultima volta venerdì pomeriggio, poco prima di prendere i ...

Pomeriggio Cinque - Craig Warwick : "Ho visto l'angelo di Gino BramIeri" (video) : L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi Craig Warwick è interventuo durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda oggi martedì 15 maggio in merito ad alcune considerazioni su Lucia Bramieri. Il sensitivo ha una forte amicizia con una persona che non nutre simpatia per la gieffina ora reclusa nella casa, ed è Angela Baldassini, nuora della Bramieri ed ultima compagna del celebre Gino Bramieri prima della sua morte.Craig riferisce che la ...

Craig Warwick a Pomeriggio 5 : «Ho visto l'angelo Gino BramIeri - è arrabbiato con Lucia del GF» : Nella casa del Grande Fratello c'è il famoso Telegatto che Gino Bramieri vinse nel 1996. Lucia Bramieri , attuale inquilina , ha sempre ribadito che appartiene al marito Cesare, figlio dell'attore, e ...

Grande Fratello - il tragico pomeriggio di Lucia BramIeri : il pianto che sconvolge i fan - non si riprende più : Dura la vita all'interno della casa del Grande Fratello 15 . Ne sa qualcosa Lucia Bramieri , che ha passato un pomeriggio da incubo, di sconforto puro. Lucia, infatti, è scoppiata in lacrime, per poi ...