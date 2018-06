Idee per il contributo dei cattolici alla politica dopo l' appello del cardinale Bassetti

Quattro Idee - da governo ombra - per non dare la colpa all'euro e fare crescita : E' per questo che nei giorni scorsi, insieme a Giovanni Dosi e Andrea Roventini , quest'ultimo ministro dell'economia in pectore dei Cinque stelle durante la campagna elettorale, , abbiamo scritto ...

Mercato coperto e arena Idee per piazza Statuto : Tra le Idee più particolari, la creazione di un'arena ribassata , solo in una parte della piazza, , di strutture mobili sollevabili a più livelli , utilizzabili per spettacoli, , di alcune isole ...

MotoGp – Lorenzo ha le Idee chiare : “abbiamo una linea da seguire! Al Montmelò lotterò per risultati importanti” : Jorge Lorenzo ottimista e fiducioso alla vigilia del Gp di Catalunya dopo la vittoria al Mugello: le parole del maiorchino della Ducati a pochi giorni dalla gara del Montmelò Il Ducati Team arriva sul circuito del Montmeló per il GP di Catalunya. Dopo la splendida doppietta di domenica scorsa al Mugello, i piloti del Ducati Team affrontano ora la settima gara della stagione, in programma questo weekend sulla pista spagnola di Montmeló, nei ...

Campeggi e sagre : 5 Idee tra giugno e luglio per un’estate all’insegna del gusto : L’estate è ormai arrivata e nelle conversazioni diventa sempre più frequente la fatidica domanda: dove andrai per le vacanze? Secondo l’ultima ricerca realizzata da italiani.coop e Robintur per l’estate 2018, tre milioni e mezzo di italiani in più rispetto al 2017 pensano di fare un viaggio. Dai dati emerge che tra le mete di riferimento, le preferenze dei turisti saranno per l’Italia (61% vs 39%) e in particolare per nuove esperienze ...

MotoGp - Marquez ha le Idee chiare in vista del Gp di Barcellona : “scendiamo in pista per prenderci almeno il podio” : Marc Marquez ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Dimenticata la gara del Mugello, chiusa lontanissimo dal vertice per colpa di una caduta, Marc Marquez si concentra adesso sul Gp di Barcellona. Lo spagnolo ha in mente di riscattare la deludente gara italiana, provando ad arpionare un podio che gli permetterebbe di difendere la propria leadership nella classifica piloti. / ...

Italia - Idee chiare per Mancini : “Ripartiamo da Balotelli e Chiesa…” : Italia, idee chiare PER Mancini- Roberto Mancini ha espresso il suo pensiero sul prossimo futuro dell’Italia, fissando i capisaldi della rinascita azzurra. SU Balotelli… Mancini ha così commentato: “Ha soltanto 28 anni e quindi fa ancora in tempo a prendersi tutte le soddisfazioni che desidera perché al suo background fisico e tecnico ha aggiunto l’esperienza. […] L'articolo Italia, idee chiare per Mancini: ...

Mainetti striglia il suo giornale per la posizione anti governo giallo-verde. Replica Cerasa : noi abbiamo le nostre Idee - : La débâcle dei partiti tradizionali per l'incapacità di innovarsi, come aveva previsto Aldo Moro, ha portato la politica a diventare succube di tali gerarchie. E di fatto impotente, come dimostra l'...

Mainetti striglia il suo giornale per la posizione anti governo giallo-verde. Replica Cerasa : noi abbiamo le nostre Idee : La débâcle dei partiti tradizionali per l'incapacità di innovarsi, come aveva previsto Aldo Moro, ha portato la politica a diventare succube di tali gerarchie. E di fatto impotente, come dimostra l'...

Bologna - il sabato di RepIdee : a tu per tu con Aspesi - Mauro - Yehoshua : Scienza e scuola Alle 11 in Cappella Farnese il medico autore del libro "La congiura dei somari" Roberto Burioni e Lucia Del Mastro parlano con Giulia Santerini della differenza "Tra medici e ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le Idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Riconversione Ilva - Di Maio : «Da Grillo Idee personali»| : Botta e risposta tra il leader 5 Stelle e il fondatore del Movimento sulla questione dell’acciaieria. Sulla Riconversione ieri Calenda aveva commentato: «pensano a un parco giochi»

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di Idee contro un oceano di plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Ilva - Di Maio : «Da Grillo Idee personali - deciderò dopo aver incontrato le parti» : Botta e risposta tra il leader 5 Stelle e il fondatore del Movimento sulla questione dell’acciaieria. Sulla riconversione ieri Calenda aveva commentato: «pensano a un parco giochi»

Gli ultimi due giorni della campagna elettorale. Per Trapani poche Idee e tante polemiche : Con lui ieri la Piazza ex Mercato del Pesce è diventata piena di allegria: gli artisti di strada hanno animato con spettacoli quello spazio di città. Non si ferma Vito Galluffo, dopo il botta e ...