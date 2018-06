Ida Platano e il fidanzato | da Uomini e Donne a Temptation Island 2018

Chi è Ida Platano? Biografia - età e vita privata della fIdanzata di Riccardo Guarnieri di Temptation Island : Chi è Ida Platano? Bellissima, affascinante, dolce e romantica: a Uomini e Donne non siamo riusciti a trovare un difetto a questa Dama e prevediamo di mantenere la stessa opinione anche dopo averla vista nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island 2018. Insieme a Riccardo Guarnieri, con cui si è fidanzata nel trono Over, ha deciso di mettere alla prova il loro amore appena nato per assicurarsi di potersi fidare di lui. In attesa di ...

Chi è Riccardo Guarnieri? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Ida Platano di Temptation Island : Chi è Riccardo Maria Guarnieri? Lo abbiamo conosciuto al trono Over di Uomini e Donne e lo ritroveremo a Temptation Island 2018, in coppia con Ida Platano, la sua fidanzata. Si sono sconosciuti proprio nello studio di Maria De Filippi e hanno superato diverse incomprensioni, scoprendo di essere innamorati e di voler vivere il loro rapporto lontano da telecamere e terze persone che potessero creare disguidi e problemi. Con le curiosità su ...

Temptation Island 2018/ Ida Platano e Riccardo Guarnieri - Lara e Michael nel cast : ecco chi sono : Temptation Island 2018, Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e donne sono la prima coppia ufficiale. ecco gli altri probabili protagonisti.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri : il loro amore sbarca a Temptation Island! : Oltre ad avervi detto chi saranno i primi single che parteciperanno alla quinta edizione di Temptation Island, ora vi sveliamo anche la presenza della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri! Ecco le loro dichiarazioni! E’ con onore che vi informiamo che due dei protagonisti amati di Uomini e Donne over parteciperanno alla quinta edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La loro storia ...

Temptation Island 2018 anticipazioni : coppie Ida Platano - Riccardo Guarnieri - Nicolò Brigante - Virginia Stablum? : E' il Vicolodellenews, a fornire, le prime anticipazioni sulla nuova edizione di Temptation Island 2018, le cui registrazioni partiranno nelle prossime settimane prima della messa in onda su Canale 5 con la conduzione del confermatissimo Filippo Bisciglia.prosegui la letturaTemptation Island 2018 anticipazioni: coppie Ida Platano - Riccardo Guarnieri, Nicolò Brigante - Virginia Stablum? pubblicato su Gossipblog.it 06 giugno 2018 13:47.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne : ospiti in studio per l’ultima puntata del programma : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ospiti in studio per l’ultima puntata del programma Uomini e Donne per raccontare come procede la loro relazione lontano dai riflettori.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:20:00 GMT)

Ida Platano vs Sossio Aruta/ Uomini e donne : la ex dama non crede alla storia con Ursula : Nella nuova puntata di "Uomini e donne" arrivano in studio Ida Platano e Ricardo Guarnieri. La dama accusa Sossio di aver parlato male di lei: si accende la discussione.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:57:00 GMT)