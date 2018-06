I Radicali alla Dogaia | Situazione molto migliorata ma ancora carenze di personale

CF : lotta alla Radicalizzazione - Confederazione stanzia 5 milioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

DeRadicalizzazione : chi è Maajid Nawaz - fondamentalista islamico convertito alla democrazia : Maajid Nawaz è una delle figure più influenti del Regno Unito. Attivista per i diritti umani e giornalista, è cofondatore, presidente e animatore di Quilliam, un think tank di contro-estremismo globale. Oggi. In passato, reclutava volontari per il jihad globale. Com’è arrivato ad abiurare il fondamentalismo islamico per assumere una posizione liberale e democratica, Nawaz lo racconta in “Radical”, appena pubblicato da Carbonio editore e lo ...

Minore istigava alla jihad in rete : farà percorso "deRadicalizzazione" : Minore istigava alla jihad in rete: farà percorso "deradicalizzazione" Il ragazzo, italiano di origine algerina, usava alcune chat su Telegram per fare propaganda a favore dell'Isis e chiedere consigli sulle cinture esplosive. La procura ha stabilito nei suoi confronti, per la prima volta in Italia, un percorso di ...