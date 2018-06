I diplomati magistrali incontrano i politici

Comunicato di Azione Scuola a tutela dei diplomati magistrali : I diplomati magistrali guardano alla formAzione del nuovo esecutivo e alle nomine al Miur con massima attenzione. Il tempo stringe ed una soluzione diventa urgentissima. Al riguardo Azione Scuola ha diramato il seguente Comunicato stampa. Comunicato stampa I diplomati magistrali chiedono alla politica di affrettarsi a trovare la quadra al problema aperto dalla Plenaria. Azione […] L'articolo Comunicato di Azione Scuola a tutela dei ...

diplomati magistrali - ecco il DDL Malpezzi (PD) : ultime notizie 13/06 : ultime notizie 13 giugno. Oggi la senatrice Simona Malpezzi del PD ha presentato la proposta legislativa per risolvere la grave questione dei Diplomati magistrali, così come preannunciato ieri in un nostro articolo. Secondo la senatrice Dem, il testo presentato oggi potrebbe essere approvato attraverso un Decreto d’urgenza. Questa prospettiva eviterebbe problemi e conflitti per quel […] L'articolo Diplomati magistrali, ecco il DDL Malpezzi ...

Scuola - precariato e diplomati magistrali : chiesto incontro urgente con Ministro Bussetti : Appello lanciato al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, affinché vengano trovate soluzioni ‘urgenti ed efficaci’ per la questione legata ai diplomati magistrali. Ma non solo. Sono diverse le priorità da risolvere nella Scuola, priorità che riguardano il precariato e la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a partire dai posti di sostegno agli alunni disabili. In ...

Scuola - diplomati magistrali - precariato e organici : senza decreto urgente nuovo anno a rischio regolarità : Rimane irrisolto il nodo sui diplomati magistrali, precariato e organici, tanto che il sindacato della Scuola Anief chiede un incontro urgente al neo Ministro del MIUR Marco Bussetti . Secondo il ...

diplomati magistrali - news al 12/06 : proposta risolutrice del PD : Un disegno di legge sulla questione dei Diplomati magistrali sarà presentato alla stampa domani, mercoledì 13 giugno 2018, presso la sede di Palazzo Madama. La Senatrice Simona Malpezzi presenta la ‘panacea’ per i Diplomati magistrali Il Partito Democratico, infatti, quest’oggi ha reso noto che domani pomeriggio si svolgerà presso Palazzo Madama una conferenza stampa ufficiale […] L'articolo Diplomati magistrali, news al 12/06: ...

Scuola - “il Paese delle banane” : a proposito dei diplomati magistrali : “Il Paese delle banane” – Abbiamo ricevuto e la pubblichiamo una lettera del Prof. Riccardo Toshen a proposito della vertenza sui Diplomati magistrali. Ecco il testo integrale della missiva. Il Paese delle Banane L’Italia, Paese occidentale, civile, potenza industriale, culla della cultura, eppure “il Paese delle banane”. Un Paese dove ogni Legge/regolamento viene interpretato a […] L'articolo Scuola, ...

diplomati magistrali : le ragioni a fondamento della loro richiesta : I Diplomati magistrali, secondo l’opinione di molti, dovrebbero sostenere un concorso per titoli ed esami per scorrere in ruolo. I tanti osservatori neutrali della vicenda fanno fatica a comprendere le ragioni delle rivendicazioni portate avanti dai possessori di un semplice diploma. Proveremo a spiegare, grazie ad una breve analisi della stratificazione di normative e leggi […] L'articolo Diplomati magistrali: le ragioni a ...

Scuola : ddl Malpezzi su diplomati magistrali - mercoledì con Marcucci : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “mercoledì 13 giugno alle ore 14 si svolgerà al Senato una conferenza stampa per la presentazione del disegno di legge della senatrice Simona Malpezzi (Pd) su ‘Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa e di reclutamento per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola primaria’”. Si legge in una nota. “Il disegno di legge si propone di potenziare la Scuola ...

Scuola : ddl Malpezzi su diplomati magistrali - mercoledì con Marcucci : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “mercoledì 13 giugno alle ore 14 si svolgerà al Senato una conferenza stampa per la presentazione del disegno di legge della senatrice Simona Malpezzi (Pd) su ‘Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa e di reclutamento per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola primaria’”. Si legge in una nota. “Il disegno di legge si propone di potenziare la Scuola ...

diplomati magistrali non credono alla stampa e rilanciano : Sulla questione dei Diplomati magistrali la stampa ha fornito delle anticipazioni poi smentite dal nuovo ministro Bussetti. A giudicare dalla pervicacia con la quale alcuni quotidiani attribuiscono al nuovo ministro presunte conferme di tali anticipazioni, c’è da credere qualcuno voglia screditare l’operato del nuovo governo ancor prima di mettere mano alla questione Diplomati magistrali. E’ […] L'articolo Diplomati ...

Scuola - dossier diplomati magistrali : Insegnanti Uniti nel Merito si rivolgono al Ministro Bussetti : Il CoNaVinCoS, il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016 (Comitato Tutela GaE Infanzia e Primaria – Coordinamento Scienze della Formazione Primaria N. O.) ha provveduto ad emettere un comunicato attraverso il quale si auspica la soluzione della questione riguardante i diplomati magistrali, una soluzione che, soprattutto, tenga conto degli interessi di tutti, considerando in primo luogo la ‘qualità del […] L'articolo ...

diplomati magistrali - Miur : ancora nessuna decisione ma resta priorità : La questione dei Diplomati magistrali secondo quanto dichiarato oggi dal Miur attraverso un suo comunicato stampa rimane la questione più importante rispetto alle prossime priorità. Tuttavia, sottolinea il ministero della Pubblica Istruzione, “ancora non è stata intrapresa nessuna decisione per la risoluzione definitiva rispetto a questo argomento”. Ecco il testo del comunicato stampa ufficiale diramato quest’oggi ...

diplomati magistrali forse inseriti in graduatorie dei concorsi : Prende corpo la soluzione per risolvere la questione dei Diplomati magistrali. In un articolo pubblicato da Orizzonte Scuola questa mattina si fa riferimento ad un pezzo scritto da Corrado Zunino su Repubblica. L’articolo è stato ripreso sul sito della FLC CGIL col titolo “Scuola, primo atto una sanatoria per le maestre diplomate”. Il governo M5S_Lega […] L'articolo Diplomati magistrali forse inseriti in graduatorie dei ...

Servizi Colleverde cerca diplomati magistrali e laureati in SFP : A Colleverde di Guidonia (RM) una scuola paritaria sta cercando docenti per la scuola primaria e dell’infanzia. L’annuncio dell’offerta di lavoro è stato inserito in una pagina Facebook. La scuola si trova nella periferia est della capitale lungo la Tiburtina. L’indirizzo è Via Monterosa 28, Colleverde di Guidonia Montecelio. Questo è il messaggio rivolto ai […] L'articolo Servizi Colleverde cerca diplomati ...