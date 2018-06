I Bastardi di Pizzofalcone | stasera | domenica 17 giugno 2018 | la seconda puntata su Rai1

I Bastardi di Pizzofalcone/ Anticipazioni seconda puntata : due nuovi omicidi (replica - 17 giugno) : I bastardi di Pizzofalcone, la trama e le Anticipazioni della seconda puntata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, la replica in attesa dei prossimi episodi.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 08:59:00 GMT)

Ascolti tv - 2.3 milioni di telespettatori per la replica de I Bastardi di Pizzofalcone : Il programma più visto delle prima serata televisiva del 10 giugno è stato su Rai1 la riproposizione della fiction “I bastardi di Pizzofalcone” con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini che ha raccolto 2.364.000 telespettatori e l’11.8% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 telespettatori pari al 7.3% di share. Nei dettagli della prima serata su La7 Non è L’Arena ...

Ascolti TV | Domenica 10 giugno 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 11.8% - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l’Arena 9.6% : I Bastardi di Pizzofalcone Su Rai1 la replica I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.364.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale 5 Dr. Knock ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.215.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Lucy ha intrattenuto 1.473.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto ...

I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - da stasera 10 giugno al via le repliche : la programmazione : Torna la squadra dell'Ispettore Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, e più probabilmente a settembre, la rete ammiraglia ripropone gli episodi del primo capitolo della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Come anticipato, si tratta di una programmazione estiva, che servirà ai fan della serie basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, per ...

I Bastardi di Pizzofalcone - Alessandro Gassmann è in cerca di riscatto. Anticipazioni prima puntata : Un ispettore macchiato da un’onta infame: il sospetto di aver passato informazioni alla mafia. Un trasferimento per punizione in un commissariato che sta per chiudere. Il lavoro insieme ad altri colleghi considerati “scomodi” e “ingombranti”. Qualcuno li ha definiti i “bastardi”. La voglia di riscatto e la rivincita. Questi sono gli ingredienti di I bastardi di Pizzofalcone, fiction in sei puntate tratta dai romanzi di Maurizio De ...

Sorrento - a Marina Grande il set de 'I Bastardi di Pizzofalcone 2' : Sorrento - Ciak sorrentino per 'I bastardi di Pizzofalcone 2', la serie televisiva ispirata all'omonimo romanzo dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Alessandro Gassman, Justine Mattera, ...