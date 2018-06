I 5 film da | ri | vedere in estate

Il film da vedere oggi - domenica 17 giugno : Scomparsa nel nulla [PRIMA TV] : Buongiorno e buona domenica a tutti! Indecisi su cosa guardare stasera in tv? Se amate il mistero e l’azione, Rai 2 propone una pellicola che potrebbe fare al caso vostro. Il film da vedere oggi, 17 giugno, si intitola Scomparsa nel nulla e parla di una bimba svanita improvvisamente mentre si trova in viaggio in Marocco con la madre: la donna si metterà alla disperata ricerca della figlia, affrontando persone ostili, territori sconosciuti ...

Il film da vedere oggi - sabato 16 giugno : Non toccate la mia casa [PRIMA TV] : Una giovane coppia si trasferisce in un’abitazione di periferia, ma una donna dall’oscuro passato non accetta di aver perso la “sua” casa all’asta ed escogiterà qualsiasi espediente pur di cacciare gli intrusi. Il film da vedere oggi, 16 giugno, è il thriller Non toccate la mia casa, prima tv Rai. film da vedere oggi, 16 giugno: Non toccate la mia casa, in prima tv su Rai 2 Se amate i gialli, il film suggerito per ...

Il film da vedere oggi - venerdì 15 giugno : All is lost – Tutto è perduto : Questa sera, venerdì 15 giugno, uno strepitoso Robert Redford sarà protagonista di un’avventurosa e angosciante pellicola girata nelle acque dell’Oceano Indiano. Il film da vedere oggi si intitola All is lost-Tutto è perduto e segue i disperati tentativi di salvezza di un uomo disperso in mare. film da vedere oggi, 15 giugno: All is lost – Tutto è perduto, su Iris canale 22 All is lost-Tutto è perduto è il film suggerito per la ...

Il film da vedere oggi - giovedì 14 giugno : Le viol – Cronaca di uno stupro [PRIMA TV ASSOLUTA] : Questo giovedì sera, per il ciclo “Cinema verità”, Rete 4 trasmetterà in prima tv assoluta una pellicola basata su una drammatica storia vera: il film da vedere oggi, 14 giugno, è il francese Le viol – Cronaca di uno stupro, con Clotilde Courau. Una dura battaglia giudiziaria, iniziata nel 1974, per far riconoscere lo stupro come crimine contro la persona. film da vedere oggi, 14 giugno: Le viol-Cronaca di uno stupro, prima tv ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 13 giugno : Notte prima degli esami : Le scuole sono ormai chiuse, ma non tutti gli studenti si stanno godendo ancora le vacanze estive. Molti, infatti, saranno presto impegnati con gli esami di maturità, e accompagnati da quell’ansia che ha colpito gran parte di noi! Questa sera Tv8 ci propone una carinissima commedia italiana prettamente a tema con questo periodo: il film da vedere oggi, 13 giugno, è Notte prima degli esami, di Fausto Brizzi. Paure, amori e guai di un gruppo ...

Il film da vedere oggi - martedì 12 giugno : Delitto nel vigneto [PRIMA TV] : Amanti del mistero? Allora Rete 4 ha quello che fa per voi! Il film da vedere stasera, 12 giugno, è il giallo francese Delitto nel vigneto, che racconta di uno strano quanto difficile caso di omicidio, legato (forse) ad un’antica leggenda alsaziana. film da vedere oggi, 12 giugno: Delitto nel vigneto Per il ciclo giallo “Delitti a…” di Rete 4, il film da vedere nella serata di martedì 12 giugno è Delitto nel vigneto, ...

Il film da vedere oggi - lunedì 11 giugno : Act of valor : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti! Il film consigliato e da vedere per questo lunedì sera, 11 giugno 2018, è Act of valor, pellicola a sfondo bellico, basata su una vera missione dei Navy SEALs. Vediamo insieme trama, cast e curiosità, oltre naturalmente al trailer del film in questione. film da vedere oggi, 11 giugno: Act of valor su Rete 4 Act of valor, film suggerito per la serata di lunedì 11 giugno, andrà in onda su Rete 4 alle ...

Il film da vedere oggi - domenica 10 giugno : Dr. Knock : Se lo avete amato come “badante” in Quasi amici e come papà “a sorpresa” in Famiglia all’improvviso, allora non potete non amarlo nella sua ultima commedia! Omar Sy sarà il brillante protagonista di Dr. Knock, il film da vedere questa domenica, 10 giugno. La storia di un medico dai metodi alquanto particolari! Dr. Knock, film da vedere di domenica 10 giugno La commedia francese Dr. Knock, del 2017,è il film che vi ...

film in uscita - cosa vedere : da La Terra dell’Abbastanza a Tito e gli Alieni con Valerio Mastandrea : LA Terra dell’Abbastanza dei fratelli D’Innocenzo. Con Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Luca Zingaretti. Italia 2018. Durata: 96’. Voto 4/5 (AMP) “Riteniamo il cinema sia una materia per tutti e che chiunque, anche dei 28enni come noi, possano affrontare temi ultimi, fondativi insomma”. Damiano e Fabio D’Innocenzo sono gemelli, arrivano dall’alberghiero ma parlano (all’unisono e ugualmente scrivono) consapevolmente di cose alte, di cose ...

Così in terra - il film da vedere venerdì 8 giugno – In prima tv assoluta il docu-film su Don Ciotti : In prima visione assoluta su Rai 3, il racconto di un uomo scomodo e infaticabile, di un prete libero e ribelle. Il film da vedere stasera, venerdì 8 giugno, è Così in terra, con Don Luigi Ciotti. Un interessante e toccante docu-film sulla vita, l’impegno e i rischi del rivoluzionario sacerdote che da oltre cinquant’anni aiuta i bisognosi e denuncia mafia e corruzione, amato e odiato, e costantemente sotto scorta. film da vedere: ...

Il film da vedere oggi - giovedì 7 giugno : Insurgent [PRIMA TV] : Continua su Italia 1 la saga ispirata alla trilogia di romanzi fantascientifici di Veronica Roth. Il film da vedere stasera, 7 giugno, è Insurgent, secondo capitolo e sequel di Divergent. Questa volta Tris e Quattro sono in fuga dalla perfida Jeanine, che deve aprire una scatola antica contenente un messaggio importante: solo un Divergente è in grado di farlo, e quel Divergente è proprio Tris. film da vedere: Insurgent (The Divergent Series: ...

Il film da vedere oggi - giovedì 7 giugno : Insurgent [PRIMA TV] : Continua su Italia 1 la saga ispirata alla trilogia di romanzi fantascientifici di Veronica Roth. Il film da vedere stasera, 7 giugno, è Insurgent, secondo capitolo e sequel di Divergent. Questa volta Tris e Quattro sono in fuga dalla perfida Jeanine, che deve aprire una scatola antica contenente un messaggio importante: solo un Divergente è in grado di farlo, e quel Divergente è proprio Tris. film da vedere: Insurgent (The Divergent Series: ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 6 giugno : The Lincoln lawyer : Cosa vedere stasera in tv? Se amate i thriller a sfondo “processuale”, il film consigliato per voi è The Lincoln lawyer, adattamento cinematografico del bestseller di Michael Connelly “Avvocato di difesa”. Un ragazzo è accusato di stupro e tentato omicidio, un avvocato dai metodi discutibili lo difende ma il caso, apparentemente semplice, si trasforma in un gioco pericoloso dal quale sopravvivere. film da vedere: The ...

Il film da vedere oggi - martedì 5 giugno : Pelé [PRIMA TV] : In vista dei prossimi e imminenti mondiali di calcio (ai quali, ahimè, la nostra Italia non parteciperà), Canale 5 trasmetterà una prima tv da non perdere. Il film consigliato per la serata di martedì 5 giugno è il biografico/sportivo Pelé, che racconta appunto la storia del campione brasiliano, cresciuto nelle favelas di San Paolo e divenuto uno dei più grandi calciatore di tutti i tempi. film da vedere: Pelé Pelé (2016), il film da vedere per ...