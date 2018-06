Hyundai Kona Electric - Al volante della versione long range da 64 kWh - VIDEO

quattroruote

(Di domenica 17 giugno 2018) Con la Ioniq elettrica, laha dimostrato di saper spremere a dovere batterie non particolarmente capienti: pur contando su soli 28 kWh, la berlina coreana può infatti vantare un'autonomia media di 180-200 chilometri in condizioni reali. per questo che la variante a emissioni zerova seguita da molto vicino: oltre a essere la prima Suv 100% elettrica, escludendo la proposta squisitamente premiumTesla Model X, la crossover di Seul si presenta con una quantità di celle agli ioni di litio piuttosto importante: 39,2 kWh nel casoshort(accreditata di 312 chilometri di autonomia, secondo il nuovo e più realistico ciclo di omologazione Wltp) e ben 64 kWh per la top di gamma, in grado di spingersi fino a 482 chilometri dichiarati. Anteprima in Germania. Nei dintorni di Francoforte ho guidato, per circa 200 chilometri, la variante più prestazionale ...