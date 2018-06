Guatemala | Eruzione Vulcano del Fuego | sospese le ricerche dei 197 dispersi | “impossibile

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Le autorità delhanno chiuso ledeidopo la catastroficadeliniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto rischio per il personale di soccorso che e’ stato deciso di interrompere le, ha spiegato il portavoce della Protezione civile guatemalteca, David de Leon. In deroga alla chiusura delle, volontari dei vigili del fuoco hanno ottenuto di poter continuare a cercare due loro compagni scomparsi il giorno dell’nell’area del villaggio di Alotenango. L'articolodelle ...