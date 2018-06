GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP Jorge Lorenzo in pole position | la Ducati sorride al Montmelò

GRIGLIA di partenza Motogp/ Jorge Lorenzo in pole position : weekend complicato per Marquez (Gp Catalogna 2018) : Griglia di partenza Motogp, GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: Jorge Lorenzo trova la pole position sulla pista spagnola, Marc Marquez secondo.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 09:52:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : la GRIGLIA di partenza e come vederlo in tv. Orario e programma : Oggi domenica 17 giugno si corre il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo al Montmelò, la gara regalerà grandi emozioni e la corsa verso la vittoria è molto aperta: sulla carta Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso sono in lizza per il trionfo a Barcellona. Le due Ducati sembrano avere un grandioso passo gara ma il Campione del Mondo non vuole mollare e ha tutte le carte in regola per ...

MotoGp Catalogna - GRIGLIA di partenza : Lorenzo in pole - Rossi 7° : BARCELLONA - Ruggito di Lorenzo nelle qualifiche di Montmelò. La pole è sua con il tempo di 1:38.680, a 66 millesimi da Marc Marquez, 2°. 3° Dovizioso, partirà in prima fila. 7° Rossi, doppio ...

MotoGP - la GRIGLIA di partenza del GP di Catalunya 2018 : 1 Jorge LORENZO 2 Marc MARQUEZ 3 Andrea DOVIZIOSO 4 Maverick VINALES 5 Andrea IANNONE 6 Danilo PETRUCCI 7 Valentino ROSSI 8 Johann ZARCO 9 Tito RABAT 10 Cal CRUTCHLOW 11 Dani PEDROSA 12 Takaaki ...

MotoGp Catalogna - GRIGLIA di partenza : Lorenzo in pole - Rossi 7° : BARCELLONA - Nelle qualifiche a Montmelò comanda Lorenzo, che ha firmato un 1:38.680 precedendo Marquez di 66 millesimi. 3° Dovizioso, partirà in prima fila. 7° Rossi, doppio errore per lui nel time ...

GRIGLIA di partenza MotoGP - GP Catalogna 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. Pole position di Lorenzo - 3° Dovizioso - 7° Valentino Rossi : Jorge Lorenzo si è aggiudicato la Pole position nel GP di Catalogna della MotoGP. Il pilota della Ducati scatterà dalla prima fila insieme a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi partirà invece dalla settima posizione. GP Catalogna 2018: Griglia DI partenza E classifica QUALIFICHE 1 99 Jorge Lorenzo SPA Ducati Team Ducati 342.8 1’38.680 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 347.7 1’38.746 0.066 / 0.066 3 4 ...

MotoGp – Prima pole in Ducati per Lorenzo al Montmelò : la GRIGLIA di partenza del Gp di Catalunya : Jorge Lorenzo in pole position al Gp di Catalunya: ecco la griglia di partenza della gara spagnola Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la Prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la Prima pole in rosso per il mariochino. Il Ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e il suo attuale compagno di squadra, Marquez e Rossi. ...

MotoGp Montmelò - la GRIGLIA di partenza : Lorenzo scatenato - bagarre incredibile : MotoGp Montmelò, la griglia di partenza – Nuovo appuntamento con il campionato di MotoGp. Le qualifiche regalano sempre forti emozioni: i piloti della MotoGp non si sono smentiti, oggi, nelle Q2 del Gp di Catalunya. Un finale infuocatissimo, come sempre, con i top rider a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Applausi per Jorge Lorenzo: reduce dalla vittoria al Mugello, il maiorchino sembra averci preso gusto e aver ...

