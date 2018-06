Grecia-Macedonia | firmato storico accordo su nome sarà Repubblica della Macedonia del Nord

Macedonia - firmato l'accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese : Macedonia e Grecia hanno firmato l'accordo sul cambio di nome del Paese ex jugoslavo in Repubblica di Macedonia del Nord. A siglare il documento d'intesa, in una cerimonia sul versante greco del Lago ...

Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul nuovo nome della Macedonia : Risolverebbe un problema che esiste da trent'anni: ora dovrà essere approvato dal parlamento macedone e confermato da un referendum The post Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul nuovo nome della Macedonia appeared first on Il Post.

Grecia-Macedonia : oggi lo storico patto. Proteste ad Atene : Atene - «Traditori, Traditori!». Erano passate le 10 di sera del sabato quando, tra le migliaia di dimostranti in piazza Syntagma, è esplosa la

Grecia-Macedonia : quando un testo giuridico commuove : Raramente un testo giuridico riesce a commuovere. Ma leggendo le 19 pagine del testo dell'accordo che mette fine a un contenzioso formale di 27 anni

Grecia - firma per nuovo nome Macedonia : 8.30 La lunga disputa diplomatica tra Grecia e Macedonia potrebbe chiudersi con la firma,oggi,di un accordo storico sulla modifica del nome della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM),nome ufficiale attuale,in "Macedonia del Nord" Per porre fine a questa lite cominciata 27 anni fa allo scioglimento della Jugoslavia ma le cui radici affondano nei secoli,i primi ministri greco Tsipras e macedone Zaev hanno annunciato la scor sa settimana ...

