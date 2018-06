Centenario della Grande Guerra : 60mila alpini in adunata a Vittorio Veneto : In occasione del Centenario della Grande Guerra, oltre 60 mila alpini del TriVeneto hanno partecipato ad un’adunata a Vittorio Veneto (Treviso): ieri alcune celebrazioni mentre oggi sono sfilate le penne nere alla presenza di numerose autorità civili e militari tra cui il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha ricordato l’impegno degli alpini nel servizio di protezione civile. A Vittorio Veneto si combatté l’ultima ...

Boves : "Ricordiamo il sacrificio dei nostri nonni nella Grande Guerra di un secolo fa" : "Quasi un cinquantennio fa, quando i postini usavano ancora la bicicletta, mi fu recapitata la cosiddetta cartolina militare, che diceva "Destinazione Pontebba". Portavo la camicia a fiori, capelli ...

Alla ricerca delle 'cicatrici' sui luoghi della Grande guerra : A far scoccare la scintilla, la passione e la ricerca che hanno portato a scrivere il primo dei due spettacoli, 'La guerra sulle spalle', dedicato alle portatrici carniche. 'Ho condotto una ricerca ...

Lo sport onora i caduti della Grande Guerra. Malagò - nostri valori gli stessi di chi difese la Patria : Lo storico incontro tra il Presidente degli Stati Uniti e quello della Corea del Nord dimostra che lo sport arriva dove nessun altro riesce. Abbraccio tutte le nostre componenti, le società ...

Al Teatro Galilei della Città della Scienza - il Convegno : "l'Alimentazione del Soldato nella Grande Guerra" : Giuseppe Albano, Commissario di Fondazione IDIS Città della Scienza. Il Convegno ha visto quali relatori il Brigadier Generale Stefano Rega, Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, ...

Lo sport italiano lunedì omaggia i caduti della Grande Guerra a Redipuglia. Martedì Giunta a Trieste : Successivamente il Presidente sarà a Pordenone ad inaugurare nei locali del CONI Point il Centro di Medicina dello sport della Provincia di Pordenone unitamente al Presidente Regionale Giorgio ...

Trovata cioccolata di 103 anni : era di un soldato della Grande Guerra : Trovata una cioccolata molto antica, di ben 103 anni di età. Nove tavolette sono state scoperte in una scatola appartenuta a un militare della prima guerra mondiale. Lo riporta la Bbc spiegando che la scatoletta era tra gli oggetti del soldato del reggimento di Leicestershire, Richard Bullimore. Era tra le truppe in servizio in Francia durante il primo Natale della guerra e tra coloro che avevano ricevuto i doni natalizi, realizzati a Mansfield, ...

Nel centenario della Grande Guerra : onore - rispetto e memoria : Il Feldmaresciallo Rommel comandante dell'Armata Italo Tedesca in Africa Settentrionale aveva detto dopo essersi scontrato con loro: '...il soldato tedesco ha stupito il mondo, il bersagliere ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri a confronto con Craig Warwick : "Non ho portato il Telegatto nella casa per fare la guerra con qualcuno" : Durante la puntata odierna di Domenica Live, l'ultima di quest'edizione del programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello 15, ha avuto un confronto con Craig Warwick, sensitivo, ex concorrente de L'Isola dei Famosi 13 e amico di Angela Baldassini, ultima compagna di Gino Bramieri. Craig Warwick, rivolgendosi direttamente a Lucia Bramieri, ha ribadito il fatto di aver ...

Milano : inaugurata a Milano mostra 'I Carabinieri nella Grande Guerra' : Milano, 24 mag. (AdnKronos) - inaugurata a Milano la mostra 'I Carabinieri nella Grande Guerra'. L'evento, nella prestigiosa sede dell’Archivio di Stato, in via Senato 10, vede tra i presenti il generale di Corpo d’armata Riccardo Amato, vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e comandant

Si allaga la casa del Grande Fratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo : casa allagata per i ragazzi del Grande Fratello 2018? Sembra proprio che il tetto della famosa casa di Cinecittà non abbia retto alla pioggia torrenziale che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Capitale tanto che i ragazzi, al loro risveglio, si sono dovuti armare di secchio e straccio per raccogliere l'acqua che ha allagato la cucina. Nonostante il piccolo incidente dovuto alla pioggia, in casa si continua a fare i conti con quello che è ...

Come è morto Adolf Hitler? Nuova scoperta sul più Grande mistero della Seconda Guerra Mondiale : Un team di ricercatori francesi allo studio dei presunti resti di Adolf Hitler ritiene di aver trovato una prova storica sulla sua morte. Il Prof. Philippe Charlier ha esaminato attentamente un set di denti raccolti 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino e afferma che non ci siano dubbi sulle loro presunte origini. Quando l’Armata Rossa sovietica circondò completamente Berlino il 30 aprile 1945, i piani di dominazione di Hitler andarono in ...

Grande Fratello 2018 - chi è la nuova inquilina?/ Mariana pronta per la guerra? : Grande Fratello 2018: chi è la nuova inquilina? Barbara D'Urso parla di "una femminona". Ecco tutti gli indizi e il probabile nome della donna pronta a far girare la testa a tutti. Lo scopriremo solo domani sera così come scopriremo anche cosa succederà nella nuova puntata visto che Mariana, eliminata della scorsa settimana, potrebbe rientrare in casa per chiudere dei conti in sospeso con i suoi ex compagni.

La Grande Guerra raccontata a tappe : Il nuovo spettacolo degli attori-autori Marta Riservato, Roberto Pagura, Fabiano Fantini e Massimiliano Donato debutta il 27 maggio a Bretto, vicino a Tolmino, con altri sette spettacoli-escursioni ...