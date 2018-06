Governo | Maroni a M5S | attenti a ' furbetti del quartierino'

Roberto Maroni a 1/2h in più : "Se M5s infiltra furbetti il Governo rischia" : "Salvini sta gestendo un dossier complicatissimo come quello sull'immigrazione con determinazione e con forza, quelle che andavano fatte, con l'appoggio del Governo e del premier. Se Mattarella non ha detto nulla sul caso Aquarius, vuol dire che Salvini non ha fatto nulla contro le convenzioni internazionali. Sta facendo le cose giuste, e può dare inizio a una riforma vera sugli accordi che regolano la gestione dell'immigrazione". ...

Governo - Maroni : “Salvini non faccia troppi proclami. Il Viminale richiede tanto lavoro e riservatezza” : Roberto Maroni l’aveva già detto all’indomani del voto e oggi lo ribadisce con vigore: tornare alle urne “era la soluzione migliore. Di Maio ha già fatto pesare che ci sono dieci ministri loro e solo sei della Lega. Temo che questo Governo sia complicato da gestire e soprattutto che prevalgano temi cari ai 5 Stelle e non alla Lega. Non faccio il tifo perché fallisca e non partecipo alle chiamate alle armi. Voglio che Salvini ...

Da Maroni e Sala lezione di regole al Governo che verrà : No a giudizi arbitrari e aprioristici sul governo Lega-M5s. Ma anche no agli attacchi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, guardano da Milano a cosa sta succedendo in queste ore nella Capitale. E a

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del Governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Governo Lega-M5s - Giulio Tremonti o Roberto Maroni : le ultime ipotesi sul premier : La prima porta a Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, euroscettico e vicino alla Lega. Dunque una seconda pista, ancor più clamorosa: Roberto Maroni , che viene indicato da Il Giornale . ...