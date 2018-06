GOVERNO & INCHIESTE I migranti proteggono Salvini dai pm che affossano Di Maio

S&P : "Da nuovo GOVERNO nessun effetto immediato sul rating" : Mentre Moody's ha messo sotto osservazione il rating sovrano dell'Italia in vista di un possibile declassamento, S&P pensa che il neonato governo "non dovrebbe avere un effetto immediato" sul rating ...

S&P : no effetti nomina GOVERNO su rating : 12.58 "La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Così, in una nota, l'agenzia di rating Standard and Poor's. Tuttavia, l'agenzia sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo" e che proprio tali dettagli costituiranno "l'elemento fondamentale sul quale si baserà il merito di credito" dell'Italia.

Il G7 e Standard & Poor's guardano con serenità al nuovo GOVERNO : La nomina del nuovo governo in Italia non dovrebbe avere un effetto immediato sul rating sovrano" del Paese. Lo afferma Standard & Poor's in una nota, spiegando che la prossima settimana il governo dovrebbe ottenere la fiducia dal parlamento senza problemi. Tuttavia l'agenzia di rating sottolinea che "al momento mancano dettagli sul piano economico e di bilancio del governo". Proprio "il piano continuerà ad essere l'elemento ...

S&P e il GOVERNO che non c'è L'agenzia sfrutta lo stallo Assist per Mattarella. Analisi : Si vede che l’Italia è terra di esperimenti finanziari (ad essere buoni). Ogni volta che ci sono elezioni compaiono infatti sulla scena attori caratteristici, da canovaccio della commedia all’italiana. Segui su affaritaliani.it

