: Migranti, Msf: 'Governi europei assenti, l'Aquarius andrà avanti' #Aquarius - MediasetTgcom24 : Migranti, Msf: 'Governi europei assenti, l'Aquarius andrà avanti' #Aquarius - TgLa7 : #Migranti: Msf, finche' governi Ue assenti, Aquarius andra' avanti. Obbligata a condurre operazioni soccorso in Mediterraneo - fattoquotidiano : Aquarius, i 629 migranti arrivano al porto di Valencia. Msf: “Governi Ue assenti, la nave andrà avanti” -

Fino a che ieuropei non si prenderanno le proprie responsabilità #sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. E' quanto scrive in un tweet Medici Senza Frontiere. Intanto la naveè entrata nel porto di Valencia. A bordo ci sono 106dei 629 migranti che erano stati soccorsi sabato scorso al largo della Libia. Scortata da una motovedetta della Guardia Civil e da numerose altre, e da un elicottero della Polizia,è in una sorta di cordone di protezione.(Di domenica 17 giugno 2018)