Google Chrome Duplex rende più semplice navigare con una sola mano

Google Chrome Canary ci mostra le novità dell’interfaccia di Duplex : L'ultima release di Google Chrome Canary offre una prospettiva sul potenziale design che avrà Duplex una volta che sarà messo a disposizione di tutti L'articolo Google Chrome Canary ci mostra le novità dell’interfaccia di Duplex proviene da TuttoAndroid.

Google non consentirà più l’installazione delle estensioni di Chrome dai siti web : Google ha confermato di stare attualmente lavorando per vietare le installazioni delle estensioni di Chrome dai siti Web di terze parti, eliminando una particolare funzionalità del suo browser. Google ha sempre consentito il download di estensioni senza passare per lo store ufficiale attraverso la cosiddetta “installazione inline” che consiste in un link all’add-on implementato direttamente nel sito web. Tuttavia, ultimamente, ...

Google Pixelbook potrebbe a breve supportare Windows 10; la sconfitta di Chrome OS? : Google, con il suo Chrome OS, si è messa inevitabilmente in diretta competizione con Microsoft per quanto riguarda il mercato dei notebook ma, quanto pare, l’azienda di Mountain View dovrà presto scendere a qualche scomodo compromesso. Numerose indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi facevamo già riferimento all’intenzione di Google di implementare a breve Windows 10, oltre che ovviamente Chrome OS, nel suo Pixelbook, un notebook di ...

Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome : Chi ritiene che la nuova scheda di Google Chrome sia piena di articoli inutili e desidera pulirla senza disabilitare completamente i consigli, può usare un flag L'articolo Ecco come gestire gli articoli consigliati su Google Chrome proviene da TuttoAndroid.

Google Traduttore - Chrome - Family Link e altro ancora fra le ultime novità di Google : Quante novità oggi da parte di Google. Si va dall'avvio di un aggiornamento per Android e iOS che consentirà di sfruttare offline il sistema di traduzione basato sulle reti neurali di Google, fino a nuove funzionalità per lo shopping destinate ai negozi fisici passando per Google Chrome, un sistema di ricerca dei college e Google Family Link. L'articolo Google Traduttore, Chrome, Family Link e altro ancora fra le ultime novità di Google ...

Google potrebbe portare le “tap gesture” su Chromecast : Una recente richiesta di modifica del codice nei repository di Chromium suggerisce che Google sarebbe intenzionata a portare il supporto alle "tap gesture" su Chromecast. L'articolo Google potrebbe portare le “tap gesture” su Chromecast proviene da TuttoAndroid.

Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015 - ora a 27 - 99 euro : Torna la promozione di Rakuten.TV che consente di acquistare Chromecast 2015 a soli 28,99 euro, spese di spedizione incluse, direttamente sul Google Store. L'articolo Torna la promozione di Rakuten.TV per Google Chromecast 2015, ora a 27,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti : Scopriamo le tante novità introdotte da Google Chrome Beta 68, pubblicata a pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 67. L'articolo Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome beta 68 proporrà dei banner meno invasivi : Google Chrome 68 beta, in rilascio entro fine mese, introdurrà una piccola modifica che ridurrà gli improperi di qualcuno verso il browser di Mountain View L'articolo Google Chrome beta 68 proporrà dei banner meno invasivi proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

Microsoft Edge in crisi : lo share inizia a calare in favore di Google Chrome : Nonostante gli sforzi di Microsoft per diffondere il suo browser Edge migliorandolo ad ogni major update e pubblicizzandolo anche attraverso dei video comparativi, non riesce a quanto pare ancora a soddisfare le esigenze degli utenti Windows 10. Da svariati mesi lo share, ossia la percentuale di utilizzo del browser targato Redmond, è restata piuttosto bassa ma, in compenso, continuava a crescere lentamente. Adesso, stando alle ultime ...

Google Chrome si avvia da solo quando accendi Windows 10 : Google Chrome si apre automaticamente all'avvio di Windows 10. Non è un virus, non è un malware e lo si può risolvere leggendo la guida.

In arrivo novità per Google Chrome - Google Play Film per Roku e Google Sign In : Scopriamo insieme alcune delle novità in arrivo per Google Chrome, la versione di Google Play Film e TV dedicata ai dispositivi Roku e Google Sign In L'articolo In arrivo novità per Google Chrome, Google Play Film per Roku e Google Sign In proviene da TuttoAndroid.

HTTPS : da settembre nuovo standard di Google Chrome : Chrome introdurrà come standard il protocollo HTTPS, in pratica da settembre, con la versione 69 del browser di Google, non si vedrà più la scritta di colore verde “sicuro”, mentre saranno segnalati come non sicuri tutti gli i siti con protocollo HTTP. È da un paio d’anni che Google sta spingendo i siti Web a passare alla crittografia HTTPS non solo per quelli che utilizzano dati sensibili (ad esempio gli e-commerce che ...