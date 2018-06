Gmail per Android si aggiorna con una piccola novità e si prepara ad una migliore

Tutte le cose da sapere per usare al meglio la nuova Gmail : Google ha presentato di recente una nuova Gmail, una versione rinnovata della posta elettronica tra le più usate al mondo. Cosa cambia rispetto alla precedente e quali sono le funzionalità nuove di pacca? Ci sono molte opzioni interessanti, come quelle che sfruttano nuove gestures nell’app e le opzioni rapide per la posta su desktop. Ecco come imparare a utilizzarle. Il primo passo, la chiave d’ingresso per entrare nel mondo della ...

Gmail e il pericolo delle mail con la data di scadenza : Web 0.0 di Biancoshock – Civitacampomarano (CB), 2016 Tra le novità arrivate con la ristrutturazione di Gmail c’è la funzione che consente di impostare una scadenza alle mail in uscita, chiamata Confidential mode, che è valso il paragone con Snapchat o altri servizi meno popolari da questa parte dell’Oceano, come Wickr. Ora, nel contesto di una nuova riflessione sulla responsabilità d’uso dei mezzi che parta dalla loro ...

Gmail 8.5.20 permette di personalizzare gli swipe verso destra o sinistra : La più recente versione di Gmail, arrivata armai alla 8.5.20, permette di personalizzare il comportamento degli swipe verso destra e verso sinistra. L'articolo Gmail 8.5.20 permette di personalizzare gli swipe verso destra o sinistra proviene da TuttoAndroid.

Inbox by Gmail perde due opzioni per posticipare la lettura di un messaggio : Inbox by Gmail ha appena perso la capacità di ricordare agli utenti di determinate email nel momento in cui si trovano in specifici luoghi o solo un giorno L'articolo Inbox by Gmail perde due opzioni per posticipare la lettura di un messaggio proviene da TuttoAndroid.

La nuova versione di Gmail sarà disponibile per tutti gli utenti G Suite il prossimo mese : Il team di Google ha annunciato che la nuova versione di Gmail verrà rilasciata e sarà disponibile per tutti gli utenti G Suite a partire dal mese prossimo L'articolo La nuova versione di Gmail sarà disponibile per tutti gli utenti G Suite il prossimo mese proviene da TuttoAndroid.

La nuova Gmail ti permette di menzionare gli utenti nel messaggio : Come sempre succede al cambio di stile di un servizio, serve un po’ di tempo prima di scoprire tutte le funzioni disponibili e, soprattutto, per farci l’abitudine. La nuova Gmail ha diverse frecce al suo arco, e una di queste è la possibilità di menzionare qualcuno all’interno del corpo mail. Proprio come succede su Twitter o, per restare in tema di messaggistica, su WhatsApp. A cosa serve? A fare meno errori. Prendiamo, per ...

Gmail per Android si aggiorna alla versione 8.4 e si prepara a introdurre gli swipe personalizzabili : Il team di Gmail continua a lavorare senza sosta a questo popolare client e ha dato il via al rilascio di un nuovo update per l'applicazione Android L'articolo Gmail per Android si aggiorna alla versione 8.4 e si prepara a introdurre gli swipe personalizzabili proviene da TuttoAndroid.

La nuova app Gmail vi permette di impostare “promemoria” per specifiche email : L'applicazione Gmail per Android ha raggiunto la versione 8.4.8.193578708 implementando un'interessante novità già in rollout su diversi dispositivi! L'articolo La nuova app Gmail vi permette di impostare “promemoria” per specifiche email proviene da TuttoAndroid.

Gmail per Android si aggiorna con la nuova funzionalità Snooze : La funzione Snooze per Gmail sta comparendo nell’applicazione destinata al sistema operativo Android: ecco di cosa stiamo parlando.Ci sono buone e interessanti novità per tutti gli utenti Android che utilizzano giornalmente l’applicazione per email Gmail di Google: il colosso americano sembra che stia diffondendo un nuovo aggiornamento.Gmail per Android si aggiorna con la funzionalità Snooze: ecco di cosa si ...

Gmail per Android si aggiorna con la funzionalità Snooze : La funzione Snooze per Gmail sta comparendo nell’applicazione destinata al sistema operativo Android: ecco di cosa stiamo parlando.Ci sono buone e interessanti novità per tutti gli utenti Android che utilizzano giornalmente l’applicazione per email Gmail di Google: il colosso americano sembra che stia diffondendo un nuovo aggiornamento.Gmail per Android si aggiorna con la funzionalità Snooze: ecco di cosa si ...

Gmail sta per cambiare : La versione per browser avrà una nuova grafica e alcune nuove funzioni, compresa una per sospendere quelle discussioni con molte mail The post Gmail sta per cambiare appeared first on Il Post.

Google ridisegna Gmail per il web : Avrà un aspetto più essenziale con nuove funzioni intelligenti. Fra gli aggiornamenti di G Suite anche la possibilità di salvare macro su Fogli Google

Gmail : nuova veste grafica per la versione Web della casella di Google Video : Non è ancora arrivato, ma gia' se ne parla diffusamente. #Gmail, la casella di posta elettronica creata e gestita da Google [Video], è in procinto di cambiare la propria grafica. Non si sa la data precisa di quando avverra' questo stravolgimento di design, ma è sicuro che accadra' tra poche settimane. Le novita' riguarderebbero non solo la parte estetica, ma anche quella funzionale, andando dunque ad unire l'utile al dilettevole. Il portale ...

Gmail - nuovo design per la versione web/ Google rinnova interfaccia e funzionalità : cosa cambierà : Gmail, nuovo design per la versione web: Google rinnova interfaccia e funzionalità, cosa cambierà. Le ultime notizie sulla casella di posta del colosso di Mountan View(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:36:00 GMT)