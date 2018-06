Gli Smashing Pumpkins tornano in formazione quasi originale A ottobre a Bologna - Musica

Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato un concerto in Italia : Appuntamento a Bologna! The post Gli Smashing Pumpkins hanno annunciato un concerto in Italia appeared first on News Mtv Italia .

Smashing Pumpkins a Bologna nel 2018 - un’unica data in Italia ad ottobre : info e biGlietti in prevendita : L'indiscrezione era già emersa in rete nelle scorse ore, da un post condiviso dal gruppo sui social network. Ora, la data è ufficiale! Gli Smashing Pumpkins a Bologna nel 2018 terranno un unico concerto in Italia! La data è quella del 18 ottobre 2018, la location quella dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), che accoglierà l'unico appuntamento live della band nel nostro Paese, almeno per quest'anno. I biglietti per l'unico ...