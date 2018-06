Gli italiani e l' innovazione | percezione positiva per l' 80% | ma per 1 su 3 ha danneggiato

Lignano Sabbiadoro : due medaGlie per Giuseppe Marchese ai campionati italiani paralimpici : Giuseppe Marchese fino all'eta' di quattordici anni camminava e giocava a calcetto. Sei anni fa ha iniziato ad avvertire dei dolori alla schiena. Così, insieme alla sua famiglia è andato a fare le prime visite e i primi esami in ospedale. Fin da subito si è capito che la situazione del giovane non era semplice. A quei dolori, i medici hanno associato anche una possibile lisi istmica di 15', una patologia congenita che con il tempo avrebbe anche ...

Sono 2 - 7 milioni Gli italiani senza cibo ma sprechiamo alimenti per 16 miliardi : E' quanto rivela il rapporto della Coldiretti sulla povertà alimentare e lo spreco. Tra le categorie più deboli, 455mila bambini e 200mila anziani sopra i 65 anni - Sono sempre di più i nuovi poveri, ...

Costa Rica-Serbia 0-0 La diretta Il ct Kstaijc punta suGli 'italiani' : La grande sorpresa della scorsa edizione, il Costa Rica che arrivò ad un passo dalla semifinale prima di uscire ai rigori contro l'Olanda nel quarto di finale di Salvador de Bahia, torna ai Mondiali ...

Larissa Iapichino salta lunghissimo : 6.38 ai campionati italiani allievi. E suGli spalti mamma Fiona May reagisce così : Nella seconda giornata dei campionati italiani Allievi di Rieti, 53esima edizione, la scena è tutta per Larissa Iapichino. La lunghista figlia d’arte, sotto gli occhi di mamma Fiona May e Gianni Iapichino, pizzica il grande salto all’ultimo respiro della gara del lungo, con il titolo italiano già in tasca. La 15enne dell’Atletica Firenze Marathon atterra a 6,38 (+0.7) e diventa anche all’aperto la migliore allieva azzurra al primo anno di ...

Antonio Noto - il sondaggio che spedisce Matteo Salvini in paradiso : il 57% deGli italiani è favorevole alla sua linea : A dare un'altra spintarella a Matteo Salvini verso il 'paradiso' politico ci pensa il sondaggista Antonio Noto , che su Il Giorno pubblica un'ultima, pesantissima, rilevazione. Si parla della linea ...

Povertà alimentare - nel 2017 2 - 7 mln Gli italiani senza cibo

"Il cirillico non si concede con facilità" : perché Gli italiani frequentano la chiesa russa - : Secondo il vescovo i problemi di politica internazionale non si ripercuotono sui fedeli. "Noi riceviamo l'eucaristia da un unico calice, veneriamo un unico Dio e apparteniamo a un'unica chiesa ...

Dai barbari ai Cinque stelle la - contro - storia deGli italiani : Anche in tempi più recenti la politica fa spesso ricorso alla storia, nei momenti di crisi, per suscitare emozioni e risvegliare l'orgoglio: sia nel Risorgimento , quando c'era da 'fare l'Italia', ...

Atletica – Berna - nella 4×400 Gli italiani segnano il miglior crono azzurro dal 2005 : A Berna, in Svizzera, vittoria per la staffetta azzurra: Daniele Corsa, Michele Tricca, Vladimir Aceti e Davide Re firmano il crono più veloce di un quartetto italiano dal 2005 Sorrisi azzurri dal meeting di Berna, in Svizzera, dove la staffetta 4×400 maschile vince con un notevole risultato. Il tempo finale di 3:02.11 è infatti il miglior crono per un quartetto dell’Italia negli ultimi 13 anni. Un team lanciato da Daniele Corsa (Fiamme ...

Atletica – Campionati Italiani Allievi di Rieti - tutti i risultati deGli atleti in gara : La sarda Dalia Kaddari trionfa ai Campionati Italiani Allievi di Rieti con 23.69 (-1.2) e batte Gherardi (23.79), il campano supera il muro nell’asta ed è il quarto di sempre. Musci oltre i 20 metri nel peso (20.02) Tanti risultati di rilievo nella seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi a Rieti. Oltre al 6,38 di Larissa Iapichino nel lungo, spicca il confronto tra Dalia Kaddari e Chiara Gherardi nei 200. È la sarda a confermarsi ...

La festa deGli italiani a tavola nel nome di Pellegrino : Spettacoli Un denso cartellone di una sessantina di spettacoli di Arte e Musica di Strada, nel quale l'intrattenimento itinerante si alterna allo spettacolo in postazione fissa, palco o pedana. Ogni ...

Moto2 – Quartararo sorprende al Montmelò - il francese è il poleman del Gp di Catalunya : Bagnaia primo tra Gli italiani : Fabio Quartararo sul circuito di Montmelò compie un’impresa e viene incoronato poleman del Gp di Catalunya Dopo la pole position di Jorge Lorenzo in MotoGp, arriva dalla Moto2 l’impresa di Fabio Quartararo sul circuito di Montmelò. In occasione del settimo appuntamento del campionato mondiale della classe 250 è il pilota francese che si piazza nella prima casella in griglia di partenza del Gp di Catalunya ed interrompe la striscia di ...