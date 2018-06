Giuria Popolare | i top e i flop dell' E3 2018

eurogamer

eurogamer

: Scegliete i momenti più alti e quelli più bassi di un E3 che ha diviso i videogiocatori #E32018 #GiuriaPopolare - Eurogamer_it : Scegliete i momenti più alti e quelli più bassi di un E3 che ha diviso i videogiocatori #E32018 #GiuriaPopolare

(Di domenica 17 giugno 2018) Come lo scorso anno, anche per questa edizione'E3 vogliamo rivolgerci direttamente a voi lettori per chiedervi quale sia stato il produttore, lo sviluppatore, il gioco o il momento che hanno rappresentato il top'E3.Di contro, però, avrete la possibilità di votare il momento più basso raggiunto da questo E3: l'annuncio, la conferenza o la situazione che più di tutti secondo voi ha rappresentato ildi quest'anno!Anche perché, quella che si respira quest'anno è un'aria molto contrastante. Da una parte l'edizione'E3 è stata quella più seguita dal 2005, ma dall'altra le vere novità presentate sui palchie conferenze si possono contare sulle dita di una mano.Read more…