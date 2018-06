Giovedì prossimo al via Pellicole | cinema all' aperto a Celle

Santoro : "M mio programma con meno pubblico". E rinvia l'ultima puntata a Giovedì prossimo : Michele Santoro annuncia sul suo sito il rinvio della messa in onda del l'ultima puntata di M, prevista per stasera su Rai3. Lo fa ammettendo che "questo nostro M Moro è sicuramente uno dei programmi più interessanti e con meno pubblico tra i tanti che ho realizzato". Quindi prosegue:So che non spetta a me valutarne i risultati ma, siccome registro un interesse crescente da parte vostra, ci tengo a dire che esso ha messo in luce la grande ...

Anna tra Marco e Giovanni : la sua scelta Giovedì prossimo! : Tutto tornerà alla normalità con la tredicesima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni per giovedì 12 aprile 2018 tranquillizzano i fan, che si sono dovuti accontentare di vedere un solo episodio della fiction per due settimane: l'undicesima e la dodicesima puntata, infatti, sono andate in onda per un'oretta soltanto, questo per garantire gli ascolti e il successo di Don Matteo 11 per una settimana in più. Almeno così pare. Se tutto dovesse ...