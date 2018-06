Giovani da tutta Italia per organizzare l' Arezzo Crowd Festival

lanazione

: Formazione per 10.000 giovani nel campo della tecnologia. Progetto di @microsoftitalia e @fmdigitale di in tutta It… - RaiNews : Formazione per 10.000 giovani nel campo della tecnologia. Progetto di @microsoftitalia e @fmdigitale di in tutta It… - CalabriaTw : Oggi si vota in molti comuni e il mio sentito in bocca al lupo va ai tanti quadri dirigenti di @FI_Giovani candidat… - Europarl_IT : Migliaia di giovani da tutta Europa hanno riempito di allegria il Parlamento di Strasburgo durante l'#EYE2018! ?? ? -

(Di domenica 17 giugno 2018) Il comitato avrà il compito di organizzarlo in tutte le sue fasi fino alla scelta degli spettacoli che andranno in scena. Nato sui social, Facebook a Instagram, ha raggiunto in rete 13mila contatti e ...