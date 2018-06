Giorgia Rossi | dal flirt con Pjanic alla conduzione del Mondiale Mediaset

Mondiali Russia 2018 / Matrioska – Elogio di Giorgia Rossi - la risposta di Mediaset a Cristiano Ronaldo : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Non vedere l’ora che le partite finiscano. Chi se ne frega delle interviste ai calciatori a fine match. Via anche il commentino tecnico a spalti semivuoti. Veloci per cortesia ...

Giorgia Rossi/ Chi è la presentatrice di Mondiali Mediaset Live : ha 31 anni ed è fidanzata con Alessio Conti : Giorgia Rossi è la giornalista sportiva Mediaset che presenterà i Mondiali di calcio su Canale 5. In passato ha lavorato per la Rai e per Sky, oggi è fidanzata con il collega Alessio Conti(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:21:00 GMT)