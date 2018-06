Gilberto Gil torna in Italia a luglio

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome doma lo Zoncolan in 41 minuti. Il record di Gilberto Simoni è salvo - che tempo nel 2007 : Chris Froome ha conquistato il Monte Zoncolan. Il britannico ha trionfato in solitaria sul traguardo posto in cima al Kaiser, la salita più dura d’Europa. Il britannico è riuscito a domare il Mostro Carnico, piazzato dagli organizzatori durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa arrivava sullo Zoncolan per la sesta volta nella storia, la quinta dal versante di Ovaro. Il keniano bianco ha impiegato 41 ...