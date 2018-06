Giargiana | così i milanesi chiamano gli stranieri | ma l’origine della parola è napoletana

fanpage

: @scenarieconomic Sai che figata....@matteosalvinimi che parla di immigrati con Rotweilher???????? Così poi quelli dei c… - GianlucaRibolzi : @scenarieconomic Sai che figata....@matteosalvinimi che parla di immigrati con Rotweilher???????? Così poi quelli dei c… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Quando i dialetti entrano in contatto fra loro danno vita a fenomeni davvero curiosi: come quello che riguarda la”, usata daidoc per indicare chiunque non sia nato in città. La particolarità di questa? È nata a Napoli.