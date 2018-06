Giappone | terremoto di magnitudo 4 7 a nord di Tokyo

Terremoto in Giappone : scossa a nord di Tokyo - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 4.6 è stato registrato dall’Istituto Geofisico statunitense USGS a nord di Tokyo, nella prefettura di Gunma, alle 06:47 UTC. Secondo la Japan Meteorological Agency l’epicentro è stato localizzato nel sud della regione, a una profondità di 20 km. Al momento, secondo i media locali, non risultano notizie di danni a persone o cose e non è stato emesso alcun allarme tsunami. L'articolo Terremoto in Giappone: scossa ...