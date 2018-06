Germania parte male - Messico vince 1-0 : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Clamorosa sconfitta per la Germania campione del mondo in carica. Nella partita d'esordio del Girone F dei Mondiali, disputata a Mosca, i tedeschi sono stati sconfitti per 1-0 dal Messico, in gol al 35' pt con Lozano. Nei restanti 55', la squadra di ...

Parte la "guerra" dei dazi. Francia e Germania contro Trump : "Reagiremo in modo robusto" : Parte la "guerra" dei dazi e l'Europa fa già sentire la sua voce con Francia e Germania che annunciano di voler reagire in modo "robusto" alle tariffe Usa su acciaio e alluminio decise dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.I timori di una guerra commerciale scuotono le Borse. Chiusura negativa a Tokyo. Il calo, nel corso della seduta, è stato frenato da un leggero deprezzamento dello yen, fattore che aiuta le grandi ...

Germania : BundesBank - economia ha perso parte dello slancio : La crescita dell'economia si conferma robusta anche se negli ultimi mesi ha perso parte dello slancio. È quanto riporta il documento mensile elaborato dalla BundesBank, la Banca centrale tedesca.

Germania - 13enne ritrova tesoro dei vichinghi/ Ultime notizie : forse apparteneva a re Aroldo “Dente Azzurro” : 13enne ritrova tesoro dei vichinghi. Incredibile scoperta in Germania, un giovane con la passione per l'archeologia ritrova monete del Re "Dente Azzurro"(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 22:08:00 GMT)

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo in Europa. Due visioni opposte. Se Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti e appoggiando gli Stati Uniti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a ricucire è stato il segretario generale della Nato, ...