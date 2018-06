Germania-Messico | tocca a Khedira | diretta Twitter

Germania-Messico in diretta Twitter : MOSCA - Una domenica speciale a Mosca: oggi alle 17 all'esordio c'è la Germania campione del Mondo, che debutta contro il Messico e sogna un clamoroso bis. Il ct Löw si affida in attacco a Werner , con Draxler , Ozil e Muller a supporto. A centrocampo parte titolare Khedira . Di fronte ...

LIVE Germania-Messico - DIRETTA Mondiali calcio : a che ora inizia e su che canale vederla in tv : Oggi domenica 17 giugno si gioca Germania-Messico, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Finalmente arriva il momento dell’attesissimo esordio dei Campioni del Mondo in carica, chiamati subito a esprimere la loro candidatura a un clamoroso bis: i tedeschi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine centroamericana che però ha tutte le carte in regola per poter impensierire la corazzata guidata da Low. Questa ...

Germania-Messico - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. I tedeschi puntano sul giovane Werner : Alle ore 17 di oggi, domenica 17 giugno, andrà in scena Germania-Messico, primo match del girone F dei Mondiali 2018. Pubblico in fervore per il debutto dei campioni del Mondo in carica, che cercheranno di difendere il titolo a denti stretti. Teatro dell’incontro il Luzhniki Stadium, situato nella capitale della Russia. L’esordio dei tedeschi in questa edizione sarà a Mosca contro il Messico, 15esima nel ranking FIFA. L’ultimo ...

Germania-Messico - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Ai Mondiali di calcio di Russia 2018 si alza il sipario sul Girone F, quello dei campioni in carica della Germania, che scenderanno in campo oggi, domenica 17 giugno, alle ore 17.00. Avversario dei teutonici sarà il Messico, eliminato invece agli ottavi in Brasile nel 2014. Teatro della sfida sarà lo stadio Olimpiyskiy Luzhniki di Mosca. Il girone comprende anche Svezia e Corea del Sud, ma questa partita dovrebbe, almeno sulla carta, assegnare ...

Germania-Messico - Löw : 'Obiettivo minimo : semifinale. Vogliamo lasciare il segno' : La voglia di confermarsi, ancora una volta, i più forti del mondo. È vigilia di esordio mondiale, per la Germania di Joachim Löw, che ha presentato così la sfida col Messico in conferenza stampa. "Ci ...

Mondiali 2018 : Germania-Messico - la prima dei campioni in carica. Il Chicharito guida il Tricolor : Il Mondiale è entrato nel vivo ed è arrivata anche una prima sorpresa come il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. La prima partita nasconde da sempre grandi insidie e lo sa anche la Germania campione in carica, che si prepara domani ad esordire nella manifestazione iridata contro il Messico. La tradizione all’esordio è comunque favorevole per i tedeschi, che hanno vinto le ultime sette prima partite di un Mondiale e ...

Mondiali 2018 - Germania-Messico : probabili formazioni - Girone F : E' una delle Nazionali favorite per il successo finale e non solo perché si presenta in Russia con il titolo di Campione del Mondo in carica: parliamo della Germania di Joachim Löw che domenica 17 giugno farà il suo esordio nel Mondiale nella gara contro il Messico. I tedeschi sono stati inseriti nel Girone F del Mondiale ...