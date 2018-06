Germania - Messico 0 - 1 | primo tempo show | nella ripresa alzano il muro

Messico - talento e magia come un riff di Santana! La Germania si inchina : tripudio Tricolor per un’impresa storica : La prima grande sorpresa del Mondiale di Russia 2018 arriva dal Girone F: il Messico batte la Germania per 1-0 grazie al gol di Lozano Domenica pomeriggio, ma niente siesta. I Mondiali di Russia 2018 continuano senza sosta e regalano, finalmente, il primo risultato in grado di ribaltare il pronostico. Il Messico batte 1-0, grazie alla rete del talento Herving Lozano, la quotatissima Germania, Campione del Mondo in carica. Un risultato ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Germania sconfitta dal Messico : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali - girone F : Germania-Messico 0-1 : 18.53 Sorpresona al 'Luzhniki' di Mosca, con la Germania campione in carica affondata al debutto da un super Messico (0-1) Avvio ambizioso della Tricolor, vicina al gol dopo 58" con Lozano:Boateng salva in scivolata.Risponde Werner (diagonale largo). Minuto 35:fulmineo contropiede dei messicani chiuso in porta da Lozano col destro. Reazione tedesca con Kroos: punizione deviata sulla traversa Ochoa.Al 45' sfiora il 2-0 Vela.Ripresa La Germania ...

Pagelle Germania-Messico - Mondiali 2018 : tutto il Messico in gran spolvero - non bene Müller - Ochoa attento su tutto : Di seguito le Pagelle dell’incontro appena disputato tra Germania e Messico, che ha visto l’esordio di entrambe le formazioni nel Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018. GERMANIA Neuer 6,5: attento sul quasi papocchio difensivo di Plattenhardt e in altre occasioni. Non può nulla su Lozano. Nella ripresa non deve fare praticamente niente. Kimmich 6: al 24° minuto evita, in qualche modo, un cartellino giallo. Col tempo si fa vivo più di ...

