Germania-Messico 0-1 | è la sesta volta che i campioni ' bucano' l' esordio mondiale

Mondiali Russia 2018 - la Germania cade all’esordio : un ottimo Messico batte 1-0 i campioni in carica : È caduto il primo mostro sacro dei Mondiali di Russia, ed è quello che fa più rumore. Se già il pareggio dell’Argentina con l’Islanda e le difficoltà della Francia con l’Australia avevano dati i primi segnali di una competizione imprevedibile, la sconfitta dei campioni in carica della Germania è la conferma di un inizio di torneo veramente a sorpresa. Muller e compagni cedono il passo a un ottimo Messico, che ha messo a segno ...

VIDEO Germania-Messico 0-1 - highlights Mondiali 2018 : le immagini dell’incredibile successo dei centroamericani contro i teutonici : Non era mai successo che la Germania venisse sconfitta del Messico in un incontro ufficiale. Ebbene, quest’oggi, a Mosca, nell’esordio ai Mondiali 2018 in Russia, i detentori del titolo iridato sono stati sconfitti dai centroamericani. Un gol di Hirving Lozano al 35′ ha deciso la sfida. Un incontro scoppiettante, con tante occasioni da una parte e dall’altra. Riviviamo dunque il primo incontro valido per il gruppo F della ...

Il Messico sorprende la Germania : primo tempo show - nella ripresa alza il muro : E dopo l'Argentina, anche la Germania, campione del Mondo in carica, non riesce a vincere una partita all'apparenza semplice. Il Messico si gioca il tutto per tutto e si porta a casa i primi tre punti di questo Mondiale, grazie anche a una serie di colpi di fortuna (o sfortuna, se visti dal punto di vista della nazionale tedesca). Prima grande e vera sorpresa di questo Mondiale la squadra guidata da Juan Carlos Osorio.A niente è valsa la ...

