Genoa-Bologna | la folle ipotesi di scambio

Calciomercato Serie A - valzer di attaccanti : scambio Bologna-Genoa - le ultime anche sulla Samp : Calciomercato Serie A, valzer DI attaccanti NELLE ultime ORE – valzer di attaccanti nelle ultime ore ed in particolar modo che riguarda Bologna e Genoa, trattative sempre più calde. Secondo quanto riporta gazzamercato.it Gianluca Lapadula potrebbe lasciare il Genoa per trasferirsi al Bologna, le due società stanno lavorando per uno scambio, sempre il Genoa segue con attenzione la situazione legata a Pinamonti. Il Sassuolo ha provato a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa e Bologna - occhi in Egitto-Uruguay : obiettivo in comune : Calciomercato Genoa e Bologna, obiettivo in comune per le due squadre. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo match dei Mondiali, dopo il successo della Russia contro l’Arabia Saudita, vittoria nel finale per l’Uruguay che ha avuto la meglio dell’Egitto grazie ad una rete di Gimenez. occhi da parte di Genoa e Bologna, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo in comune è il ...

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Napoli - Juventus ed Inter - mosse di Bologna - Genoa - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – La Juventus scatenata in vista della prossima stagione, il club bianconero sta lavorando intensamente sul mercato per regalare una squadra ancora più competitiva al tecnico Massimiliano Allegri. Assalto incredibile nei confronti del calciatore della Lazio Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ offerta da 80 milioni di euro ai biancocelesti che però hanno al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...