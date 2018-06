Fuffa questa? Svegliatevi gentiluomini garantisti!

ilfoglio

(Di domenica 17 giugno 2018) C’è un tempo per vivere, un tempo per amare, un tempo per uccidere. Noidelle vecchie repubbliche corrotte ora dovremmo starcene nella trappola del garantismo, come professorini di diritto, a culo nudo, nell’Italia di Travaglio e dei talk-shit. Ma io preferisco Mario Scelba, che per com