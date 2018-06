Frosinone-Palermo | Zamparini | ' È stato un incontro illegale | presenteremo ricorso'

Clamoroso Palermo - Zamparini annuncia ricorso dopo la sconfitta a Frosinone : “incontro illegale” : Maurizio Zamparini è una furia, il presidente del Palermo ha annunciato una battaglia legale dopo la sconfitta di Frosinone Maurizio Zamparini annuncia ricorso dopo la sconfitta del suo Palermo in quel di Frosinone. Ha fatto molto discutere la decisione del direttore di gara dell’incontro di assegnare prima e togliere poi un calcio di rigore ai siciliani. Proprio su questo punto il patron palermitano ha inveito in maniera notevole. ...

Ritorno della finale per la Serie A - alle 20 - 30 Frosinone e Palermo in campo : Frosinone e Palermo torneranno in campo questa sera, alle ore 20,30, per il Ritorno della finale play off di Serie B. In palio il salto di categoria. All'andata si è registrata la vittoria di misura dei siciliani, 2-1, dinanzi a circa trentamila spettatori, allo stadio Barbera di Palermo, dopo che i laziali erano passati in vantaggio con uno straordinario gol di Ciano. La rimonta dei rosanero si è concretizzata grazie a un gol di La Gumina e a ...

Maiello-Ciano condannano Palermo : Frosinone torna in Serie A : Il Frosinone riabbraccia la Serie A. La formazione di Moreno Longo ribalta la sconfitta subita a Palermo , 2-1, nella finale di andata dei playoff: le reti di Maiello e Ciano decidono la nervosissima ...

A Frosinone finisce 2-0 - sfuma la A per il Palermo : furia rosanero contro l'arbitro : Il Palermo resta all'inferno. Gode il Frosinone. Dopo averla clamorosamente persa negli ultimi minuti dell'ultima giornata i ciociari conquistano la serie A superando il Palermo per 2-0 grazie a un ...

Maiello più Ciano - il Frosinone batte il Palermo e torna in serie A : E' la sera del Frosinone. Con un anno e tre volate di ritardo. batte il Palermo, 2-0, e la Ciociaria esulta, è sempre più la terza forza del calcio laziale, raggiunge Roma e Lazio, solo l'Emilia ha ...

Serie B - il Frosinone torna in Serie A : Palermo battuto 2-0 - Maiello e Ciano : Frosinone - Vittoria del Frosinone nella finale play off sul Palermo : la squadra di Longo , dopo aver perso gara 1 in Sicilia con il punteggio di 2-1, si impone in casa grazie alle reti di Maiello , ...

Beffa atroce : Frosinone in A - Palermo sconfitto 2-0 - : Finisce con l'invasione di campo al Benito Stirpe. Finisce 2-0 per il Frosinone grazie alle reti di Maiello e Ciano, che a tempo scaduto consegna la promozione ai ciociari e infrange i sogni di A del ...

Maiello-Ciano - il Frosinone ribalta il Palermo e vola in Serie A : esplode la festa al Benito Stirpe : Dopo la sconfitta subita all’andata, il Frosinone ribalta il risultato allo Stirpe e conquista la Serie A: Palermo battuto 2-0 dai gol di Maiello e Ciano Empoli, Parma e Frosinone. Sono queste le tre squadre promosse in Serie A. L’ultima è quella di Moreno Longo, che batte il Palermo nel ritorno della finale playoff e conquista il Paradiso. Bastava non perdere ai rosanero, invece l’eurogol di Maiello e il sigillo finale di ...

Finale Playoff - Frosinone Palermo 1 0 LIVE Ultimo cambio nei rosa - entra Trajkovski! - : 39 s.t. cambio NEL Frosinone : esce Maiello, entra Koné. Il Palermo non restituisce palla. 38 s.t. Pallone messo fuori dal Frosinone: Maiello chiede il cambio, pronto Koné. 36 s.t. Il Palermo non ...

