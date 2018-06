Frosinone in serie A | da Cantalice in tanti a tifare Federico Dionisi

Frosinone promosso in Serie A/ Vince 2-0 ma il Palermo presenta ricorso : Frosinone promosso in Serie A: i ciociari battono 2-0 il Palermo con le reti di Maiello e Ciano e ribaltano la sconfitta del Barbera, ma la società siciliana ha già annunciato il ricorso(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:14:00 GMT)

Frosinone in Serie A : il Palemo non ci stà e presenta riserva : “Abbiamo presentata riserva contro l’omologazione, per poi arrivare al ricorso”. Il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, lo ha annunciato al termine della partita che ha promosso il Frosinone in Serie A, con il 2-0 sui siciliani. Il presidente non ha però voluto anticipare se materia del ricorso saranno i palloni che sono stati lanciati in campo nei minuti di recupero della partita, che hanno costretto l’arbitro ad ...

Frosinone in Serie A - Kingo : “abbiamo fatto un’impresa” : “Abbiamo centrato un’impresa. Dopo aver lasciato la promozione all’89’ con il Foggia (all’ultima giornata di campionato, n.d.r.) abbiamo avuto la forza di vincere un playoff con merito di fronte ad una squadra che era favorita”. Il tecnico del Frosinone Moreno Longo lascia trasparire tutta la propria gioia. Poi una stilettata polemica: “se c’è un premio va dato al presidente Stirpe – dice ...

Il Frosinone è stato promosso in Serie A : Il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo nella finale di ritorno dei playoff di Serie B e si è così qualificato per la prossima Serie A. La finale di andata si era conclusa 2-1 per il Palermo. Per il Frosinone The post Il Frosinone è stato promosso in Serie A appeared first on Il Post.

Ritorno della finale per la Serie A - alle 20 - 30 Frosinone e Palermo in campo : Frosinone e Palermo torneranno in campo questa sera, alle ore 20,30, per il Ritorno della finale play off di Serie B. In palio il salto di categoria. All'andata si è registrata la vittoria di misura dei siciliani, 2-1, dinanzi a circa trentamila spettatori, allo stadio Barbera di Palermo, dopo che i laziali erano passati in vantaggio con uno straordinario gol di Ciano. La rimonta dei rosanero si è concretizzata grazie a un gol di La Gumina e a ...

Maiello-Ciano condannano Palermo : Frosinone torna in Serie A : Il Frosinone riabbraccia la Serie A. La formazione di Moreno Longo ribalta la sconfitta subita a Palermo , 2-1, nella finale di andata dei playoff: le reti di Maiello e Ciano decidono la nervosissima ...

