Francia | paura al supermercato Donna ferisce due persone e grida | “Allah Akbar”

LIVE Francia -Italia - tutto pronto a Nizza. Mancini : "Avanti senza paura" : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

Mondiali : niente maxischermi in Francia per paura del terrorismo : niente partite in luoghi pubblici sui maxischermi per i Mondiali 2018 in Francia: il divieto è stato deciso dal ministero dell’Interno “a causa della minaccia terroristica”. “Vi domando – si legge in un telegramma inviato oggi ai prefetti e ai capi della polizia e delle gendarmerie nazionali e firmato dal ministro dell’Interno, Gerard Collomb – di richiamare l’attenzione degli amministratori locali ...