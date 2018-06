FRANCIA | ACCOLTELLA 2 PERSONE URLANDO “ALLAH AKBAR” Ultime notizie | attentato Isis o

FRANCIA - grida "Allah Akbar" e accoltella 2 persone : arrestata/ Ultime notizie : “abiti neri e portava il velo” : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:49:00 GMT)

FRANCIA - accoltella due persone al grido di "Allah akbar" : Un cliente ed un impiegato del supermercato Leclerc della città francese di La Seyne-sur-Mer sarebbero stati feriti da una donna che gridava "Allah akbar". Nuovo...

In FRANCIA una donna accoltella due persone urlando “Allah Akbar” : Una donna è stata arrestata a Seyne-sur-Mer, in Francia, dopo aver ferito con un’arma da taglio due persone alla cassa di un supermercato, urlando «Allah Akbar!». Lo riportano i media francesi. La donna ha ferito al torace un cliente del supermercato, ora ricoverato in ospedale, e una cassiera, colpita in modo meno grave. ...

FRANCIA - donna accoltella 2 persone al supermaket e grida «Allah Akbar» : Torna l'incubo del terrorismo in Francia. Una donna di 24 anni è stata arrestata a Seyne-sur-mer, nel sud della Costa Azzurra, dopo aver ferito con

FRANCIA - urla "Allah akbar" e accoltella due persone : La Francia piomba ancora una volta nell'incubo del terrorismo. Una donna ha ferito due persone con un taglierino alla cassa di un supermercato a Seyne-sur-men nel sud della Francia. Prima, secondo le ...

FRANCIA - donna accoltella 2 persone e grida “Allah Akbar”/ Ultime notizie : legata all’Isis? Allerta terrorismo : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:49:00 GMT)

FRANCIA - donna accoltella due persone al supermercato al grido di «Allah Akbar» : È accaduto a Seyne-sur-Mer. La donne è stata arrestata. Uno dei due feriti è stato colpito all'addome ed è stato ricoverato in ospedale

ISIS - ATTENTATO A PARIGI : ACCOLTELLA PASSANTI - UN MORTO/ Cecenia : “Azimov? No - la FRANCIA è responsabile!” : ATTENTATO ISIS a PARIGI, giovane ceceno ACCOLTELLA PASSANTI: un MORTO. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:46:00 GMT)

ACCOLTELLA PASSANTI A PARIGI - ATTENTATO ISIS : 1 MORTO/ Killer 21enne ceceno : 245 vittime terrorismo in FRANCIA : PARIGI, ACCOLTELLA PASSANTI: ATTENTATO, un MORTO. Terrorista ceceno, braccato e ucciso dalla polizia. E' successo nella tarda serata di ieri: panico fra gli abitanti della capitale francese(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:05:00 GMT)