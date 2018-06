Francesco | morto nel rogo di Messina per salvare il fratellino Berlusconi scrive alla

L'omaggio di Berlusconi al piccolo Francesco - morto per salvare il fratellino : "Lezione d'amore" : Lunga lettera di Silvio Berlusconi sul Giornale. L'ex premier commenta con commozione il coraggioso gesto del piccolo Francesco Filippo, che ha perso la vita nel tentativo di salvare il fratellino ...

Il commosso omaggio di Silvio Berlusconi al piccolo Francesco - morto per salvare il fratellino : "Una lezione di amore" : Una storia che ha colpito tutta Italia e anche Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia scrive una lettera al Giornale per un commosso omaggio al piccolo Francesco Filippo, che ha perso la vita nel rogo del suo appartamento nel centro di Messina nel disperato tentativo di mettere in salvo il fratellino Raniero."Non credo possa esistere nella vita umana un dolore più profondo" scrive Berlusconi rivolgendosi ai genitori, che sono ...