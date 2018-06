Foodora | Via dall' Italia con il decreto sui rider Di Maio | No ai

ilgiornale

: RT @Virus1979C: Riders, Di Maio risponde a Foodora: 'Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato' - antonioheinzl : RT @Virus1979C: Riders, Di Maio risponde a Foodora: 'Non accettiamo ricatti. Guerra al precariato' - schermoapois : RT @lctr82: La schiavitù legalizzata. Andatevene via. #Foodora - schermoapois : RT @okkiodellanotte: @dariodivico Se per assicurare i propri ragazzi che sfrecciano x la città dandogli una paga cristiana devono andarsene… -

(Di domenica 17 giugno 2018) "Se fossero vere le anticipazioni deldignità che il ministro Diha fornito alle delegazioni diincontrate, dovrei concludere che il nuovo governo ha un solo obiettivo: fare in modo che le piattaforme digitali lascino l"".La minaccia - tutt'altro che velata - arriva da Gianluca Cocco, ad diche in un'intervista al Corriere attacca la decisione del ministro di affrontare il tema dei fattorini dell'app (e non solo) tra i suoi primi provvedimenti: "Ilingessa la flessibilità, parte dal riconoscimento dell"attività deicome lavoro subordinato", accusa Cocco, "Così gli operatori saranno costretti ad assumere tutti i collaboratori, chiuderanno i battenti e trionferà il sommerso. Se Divuole che i player tecnologici lascino l"lo dica chiaramente".Il manager, però, ammette che il sistema di pagamento (5 euro lorde a consegna, ...