FOODORA CONTRO DI MAIO E DECRETO DIGNITÀ “COSTRETTI A LASCIARE L' ITALIA” “Rider?

Food delivery - consigliere Piemonte : “Da FOODORA e Deliveroo niente tasse - più controlli”. Ma le due aziende si difendono : Alcune delle principali aziende di “Food delivery” pagano poche decine di migliaia di euro di Irap, l’imposta regionale sulle attività produttive. Due non hanno pagato niente perché dai loro bilanci emergono valori di produzione addirittura negativi. Lo denuncia un consigliere regionale di Liberi e uguali in Piemonte, Marco Grimaldi, chiedendo alla Regione di attivare dei controlli per capire se dietro possa esserci un’elusione fiscale attuata ...

Bologna il sindaco contro Just Eat e FOODORA : “Boicottiamoli” : Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Continua a leggere L'articolo Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” proviene da NewsGo.

Bologna il sindaco contro Just Eat e FOODORA : “Boicottiamoli” : Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” Continua a leggere L'articolo Bologna il sindaco contro Just Eat e Foodora: “Boicottiamoli” proviene da NewsGo.

Rigettato il ricorso contro FOODORA : i rider non sono dipendenti : Il ricorso dei fattorini in bicicletta, che puntava al riconoscimento di un rapporto di subordinazione con la multinazionale tedesca del cibo a domicilio, è la prima azione legale del genere in Italia