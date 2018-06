Fiumicino | WWF | oggi a Palidoro l’iniziativa “Spiagge Plastic Free”

meteoweb.eu

(Di domenica 17 giugno 2018) Continua il Tour “SpiaggeFree“, la campagna nazionale di pulizia degli arenili lanciata dal WWF Italia per tutelare la biodiversità dei mari e sensibilizzare cittadini e istituzioni.toccherà alla spiaggia di, nel comune di, dove WWF Oasi e WWF Lazio, in collaborazione con il Comune die l’Ospedale Bambino Gesù, hanno organizzato una giornata di volontariato per pulire il litorale dai rifiuti, per la maggior parte sono costituiti daa. L’obiettivo comune è quello di pulire uno dei tratti costieri più belli della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, che come molti altri è colpito dal grave problema dell’inquinamento dahe. Nei mari di tutto il mondo ci sono già 150 milioni di tonnellate dia e ogni anno se ne aggiungono altri 8 milioni. Laa sporca gli oceani, soffoca ed uccide gli animali marini, ...