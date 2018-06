Firenze celebra la scomparsa di Jean Michel Basquiat al “Secret Florence Festival”

domanipress

(Di domenica 17 giugno 2018) A trent’anni dalladell’eclettico artista, lo schermo dell’arte film festival per secret, presenta al cinema “La Compagnia”, un omaggio a questo straordinario maestro, con la proiezione BOOM FOR REAL: THE LATE TEENAGE YEARS OF. Regia di Sara Driver (Stati Uniti, 2017). Un film con Alexis Adler, Fab 5 Freddy, Patricia Field, Coleen Fitzgibbon, Michael Holman. Documentario in lingua originale con sottotitoli in italiano che ripercorre le tappe che hanno portatoa diventare l’artista affermato a livello mondiale. Tramite le testimonianze di amici, tra cui Jim Jarmusch, si riesce a percepire l’animo esplosivo dell’artista. Uno spirito libero senza alcuna formazione, che andava e veniva, correndo dalle strade alle gallerie, indomito, come la sua arte. Ci troviamo di fronte un affascinante e piccolosuper ...