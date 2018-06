FILM IN TV Dal 17 al 23 giugno

LE MIE GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE - RAI MOVIE/ Info streaming del FILM con N.Vardalos (oggi - 16 giugno 2018) : Le mie GROSSE GRASSE VACANZE GRECHE, il film in onda su Rai MOVIE oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Richard Dreyfuss, alla regia Donald Petrie. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Le mie grosse grasse vacanze greche - Rai Movie/ Trama e cast del FILM con Nia Vardalos (oggi - 16 giugno 2018) : Le mie grosse grasse vacanze greche, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Nia Vardalos e Richard Dreyfuss, alla regia Donald Petrie. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:56:00 GMT)

Su SkyCinema arriva “Sconnessi” - lunedì 18 giugno in prima tv il FILM di Christian Marazziri a pochi mesi dall’uscita nelle sale : A pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche, Sky Cinema presenta Sconnessi, il film diretto da Christian Marazziti, prodotto da Camaleo in collaborazione con Vision Distribution, in prima visione lunedì 18 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Ettore (Fabrizio Bentivoglio), noto scrittore che rifiuta la tecnologia e l’uso di internet, in occasione del suo compleanno, chiama in riunione la sua ...

Kevin Spacey - il ritorno dopo lo scandalo : a luglio il nuovo FILM - : L'attore americano, travolto lo scorso autunno da accuse di molestie sessuali e perciò estromesso dall'ultima stagione di "House of Cards", recita in "Billionaire Boys Club", in uscita negli Stati ...

Taci - pedala e goditi il FILM : Un connubio unico tra bicicletta e cultura: cinque serate di cinema all'aperto alimentato dall'energia delle pedalate

THE EXPATRIATE - IN FUGA DAL NEMICO - RAI MOVIE/ Info streaming del FILM con Eckhart (oggi - 13 giugno 2018) : The EXPATRIATE - In FUGA dal NEMICO, il film in onda su Rai MOVIE oggi, mercoledì 13 giugno 2018. Nel cast: Aaron Eckhart e Olga Kurylenko, alla regia Philipp Stolzl. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:22:00 GMT)

Sbarca ad Olbia dal 16 giugno il Figari FILM Fest : ... evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo. Ideato nel 2017 come evoluzione ...

JURASSIC WORLD/ Su Italia 1 il FILM con Bryce Dallas Howard (oggi - 9 giugno 2018) : JURASSIC WORLD, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt e Nick Robinson, alla regia Colin Trevorrow. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 09:53:00 GMT)

Dr. Knock : trama - cast e curiosità dal FILM con Omar Sy : Domenica 10 giugno, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.20, va in onda Dr. Knock, remake contemporaneo uscito al cinema nel 2017 di un film francese omonimo della prima metà degli anni 50, a sua volta tratto da una commedia teatrale pubblicata nel 1923. In pratica, questo nuovo film diretto da Lorraine Lévy arriva a quasi cento anni esatti di distanza rispetto a quando il pubblico ha letto per la prima volta la primissima versione ...

Incontro col cast di Skam Italia al BiograFILM Festival - il programma dal 7 giugno con il finale di Sense8 : Il cast di Skam Italia sarà presente al Biografilm Festival. In occasione della sua quattordicesima edizione, che si terrà a Bologna dal 14-21 giugno 2018, la manifestazione inaugura una settimana prima il progetto Biografilm Series. Si tratta di un progetto che dà luce alla serialità televisiva con innovativi prodotti. Si tiene dal 7 al 14 giugno con due eventi in particolare che attrarranno il pubblico più giovane: da il cast di Skam ...