Filippo Timi al cinema in una “Favola” moderna senza pregiudizi

domanipress

: RT @__bloodflowers: @NetflixIT ma una serie televisiva sulla vita di Andrea Pazienza interpretato da Filippo Timi?! - f3d3r1ko : RT @__bloodflowers: @NetflixIT ma una serie televisiva sulla vita di Andrea Pazienza interpretato da Filippo Timi?! - Val83_ : RT @RobertoSkinardi: La mia intervista a Filippo Timi che per la prima volta parla del matrimonio con Sebastiano Mauri - Filippo Timi: “Il… -

(Di domenica 17 giugno 2018) Arriva aldal 25 al 27 giugno “Favola” la nuova commedia di Sebastiano Mauri con. Stati Uniti, anni ‘50. Tra barboncini impagliati, tè corretti al whisky, peccaminose lezioni di mambo e minacce d’invasioni aliene, Mrs. Fairytale, la nostra eroina, passa le sue giornate rinchiusa nella sua meravigliosa casa dei sogni eun attimo di respiro. Un mondo surreale in cui le aspirazioni e i sogni dei personaggi prendono corpo, si scontrano, crollano e si realizzano. Un sogno, forse, in cui chiunque può finalmente essere chi vuole essere, ma dietro al quale si cela un’altra, sconvolgente realtà. Una commedia fantastica e surreale per confrontarsi con il tema attuale dell’identità, attraverso un’estetica sfarzosa e sorprendente. Una rassicurante, placida, benestante provincia americana degli anni Cinquanta, dove regnano indisturbate certezze universali: gli ...