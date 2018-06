Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island 5 | il gesto scaramantico sui social

Temptation Island : Filippo Bisciglia rivela l’arrivo delle coppie : Filippo Bisciglia rivela l’arrivo delle coppie di Temptation Island La macchina organizzativa di Temptation Island si è messa in moto. Il 5 luglio il viaggio nei sentimenti per cinque coppie inizierà. In queste ore è atteso proprio l’arrivo dei partecipanti della sesta edizione del reality estivo di casa Mediaset. A svelare la notizia è stato proprio Filippo Bisciglia, riconfermato al timone di Temptation Island 2018, con questo ...

Pamela Camassa/ Come procede la storia con Filippo Bisciglia? (Scanzonissima) : Pamela Camassa, Come procede la storia con Filippo Bisciglia? I due si amano sempre di più nonostante i tanti impegni professionali che li tengono lontani. (Scanzonissima)(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 10:28:00 GMT)

Temptation Island : Filippo Bisciglia racconta alcuni dettagli della sua malattia Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda 'Temptation Island'. Anche quest'estate sicuramente su canale 5 andra' in onda la nuova edizione del reality, che fin dalla prima stagione ha molto incuriosito il pubblico. Filippo Bisciglia, presentatore del reality, a quanto pare da piccolo ha sofferto di una brutta malattia che lo ha costretto a non camminare. Scopriamo insieme tutti i particolari. La grave malattia di Filippo Bisciglia Filippo ...

Filippo Bisciglia e la malattia : ‘Non potevo muovere le gambe’ : “Per un anno e mezzo, dai due anni in poi, non ho potuto muovere le gambe”. Filippo Bisciglia rivela in un’intervista a Uomini e donne magazine nel numero in edicola un particolare finora inedito e drammatico della sua vita. Il conduttore di Temptation Island, infatti, svela di aver sofferto da piccolo del morbo di Perthes, una malattia degenerativa che riduce l’uso degli arti inferiori: Quando ero piccolo ero affetto dal ...

Temptation Island - Filippo Bisciglia : "Ho sofferto del morbo di Parthes - per un anno e mezzo non potevo camminare" : Mentre si sta componendo il cast della quinta edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia si racconta al Magazine di Uomini e Donne. Temptation è mio! Lo farò anche con il bastone e la dentiera. Scherza Filippo, che svela di avere qualche scaramanzia: Ogni anno chiedo di dormire nella stessa stanza; poi ho il mio accendino portafortuna in tasca e dalla prima edizione, durante il falò dell’ultima puntata sotto lo smoking indosso ...

Filippo Bisciglia malattia : il conduttore ha sofferto del morbo di Perthes : La malattia di Filippo Bisciglia, il morbo di Pertphes: per un anno e mezzo non ha potuto muovere le gambe Filippo Bisciglia ha parlato per la prima volta della malattia che lo ha colpito quando era solo un bambino e che ha cambiato, seppur in parte, la sua vita. Il conduttore di Temptation Island era […] L'articolo Filippo Bisciglia malattia: il conduttore ha sofferto del morbo di Perthes proviene da Gossip e Tv.