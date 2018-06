Fifa | tolto il gol a Pogba | il 2-1 diventa autorete di Behich

gazzetta

: s#EgittoUruguay #EGYURU #Salah si prepara a entrare in campo dopo aver tolto dai #parastinchi (obbligatori), in pie… - GiovanniFava : s#EgittoUruguay #EGYURU #Salah si prepara a entrare in campo dopo aver tolto dai #parastinchi (obbligatori), in pie… - travs1012 : @CA10TM @EA_FIFA_Italia Solo radja il bug han tolto -

(Di domenica 17 giugno 2018) Niente gol per Paul, niente +4 per le migliaia di fantallenatori che hanno puntato - al Magic Mondiale - sul centrocampista della Francia. Il duro colpo per i sogni di questi fantallenatori ...