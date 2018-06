Ferrari 365 GTB 4 Daytona | una delle icone di Maranello compie 50 anni 

lastampa

: RT @gerson_k673: Ferrari 365 GTB/4 shot by Il Lusso Tricolore. #Ferrari #cars #classic - Lyrical_Amature : RT @gerson_k673: Ferrari 365 GTB/4 shot by Il Lusso Tricolore. #Ferrari #cars #classic - MKEYNESTAXIS : #LondonYouLikeCarsUK: RT gerson_k673: Ferrari 365 GTB/4 shot by Il Lusso Tricolore. #Ferrari #cars #classic -

(Di domenica 17 giugno 2018) Se vi avanza un milioncino di euro da spendere, lasciate stare il mattone e investite in una365 GTB/4, splendida cinquantenne in grado di far impallidire le supercar contemporanee, non tanto dal punto di vistaprestazioni – dove comunque i 280 km/h di velocità massima sono un bel biglietto da visita – quanto da quello del fas...