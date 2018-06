Fedriga taglia i fondi alle coop | così già risparmia sui migranti

ilgiornale

(Di domenica 17 giugno 2018) Massimilianolo aveva annunciato poche settimane fa: la Lega in Friuli Venezia Giulia avrebbe fatto a pezzi la politica sull'accoglienza deiimpostata in questi anni dal Pd targato Serracchiani. Detto, fatto. Ieri, la nuova giunta regionale ha approvato una delibera chedel sistema di accoglienza regionale per un totale di 1.153.518 euro, che erano destinati a servizi territoriali, inserimento abitativo, istruzione, educazione, intercultura e formazione professionale .A proporre la rimodulazione delle spese regionali è stato Pierpaolo Roberti, assessoreautonomie locali. "Abbiamo ritoccato un piano immigrazione che ci siamo ritrovati e che prevedeva lo stanziamento di risorse per oltre 8 milioni di euro - ha spiegato l'assessore - Riteniamo che, in linea con quanto espresso dal governatore nelle dichiarazioni programmatiche, bisogna cominciare a ...