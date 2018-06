Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live | anche la blogger sul palco di

Fedez e Chiara Ferragni - Versace family/ La coppia “infiamma” la sfilata di Donatella : Milano in tilt : Fedez e Chiara Ferragni, Versace family, l'imprenditrice digitale e il rapper infiammano la sfilata di Donatella: Milano in tilt per la coppia più amata dello showbiz.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:02:00 GMT)

Fedez e J-Ax - perché si separano?/ Forti incomprensioni tra loro? L'attacco di Chiara Nasti : Fedez e J-Ax hanno appena chiuso il loro progetto musicale, ma quali sono le vere cause della loro separazione? Si vocifera che possano esserci Forti incomprensioni.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Chiara Nasti contro Fedez e Chiara Ferragni per un like sui social? : L'influencer campana ed ex naufraga dell'Isola 2018 (seppur per breve tempo, dato il suo ritiro), Chiara Nasti torna a far parlare di sé. No, non si tratta del caso canna-gate stavolta ma del suo habitat naturale ovviamente: i social. Spesso e volentieri quelli che possono essere degli innocenti 'mi piace', diventano fonte di discussione. E' questo il caso, soprattutto se sei popolare nel mondo del web, dove nulla sfugge all'occhio dei ...

Chiara Ferragni e Marina Di Guardo/ L’influencer svela i momenti “no” e la madre : “Fedez? Lo trovo geniale!” : Chiara Ferragni e Marina Di Guardo, L’influencer si svela durante un evento milanese e la madre racconta del rapporto con il genero: “Fedez? Lo trovo geniale!”.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:32:00 GMT)

“Finalmente a casa”. Che lusso : ecco com’è il nuovo appartamento di Chiara Ferragni e Fedez : “Back together in the new house”, di nuovo insieme nella nuova casa: così, su Instagram, Chiara Ferragni commenta la prima foto di famiglia nella nuova casa di Milano. Chiara con in braccio il piccolo Leone e Fedez con la cagnolina Matilda accovacciata sulle sue gambe. Tutti sul divano nell’appartamento che è finalmente pronto ad accoglierli. Dopo un periodo trascorso in hotel, nella lussuosa suite di Palazzo Parigi, è ...

Chiara Ferragni - parla la madre Marina Di Guardo : "Mia figlia è sempre stata molto volitiva. Con Fedez - ho un rapporto molto bello" : La scrittrice Marina Di Guardo è nota per essere anche la madre di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa al mondo, social influencer da 16 milioni di follower solamente su Instagram e imprenditrice. La Di Guardo è stata intervistata dal settimanale F con il quale ha commentato il successo mondiale della figlia, svelando anche dettagli inediti riguardanti il suo rapporto con Fedez, futuro sposo di sua figlia e padre di ...

Chiara Ferragni - weekend di relax in una spa senza Fedez : Un weekend di relax assoluto in una spa sul lago d’Iseo per poi rituffarsi nella vita di tutti i giorni: Chiara Ferragni, assieme al piccolo Leone ma senza il futuro marito Fedez, impegnato con il lavoro, ha trascorso esattamente così lo scorso fine settimana (e le recenti lacrime sembrano solo un ricordo). Trattamenti di benessere e di bellezza per ricaricare le pile dopo mesi molto, molto intensi e in vista di un’estate che lo sarà ...

Perché Fedez è un influencer migliore di Chiara Ferragni : La transizione epocale dal televisore al mobile/pc come medium principale è coinciso nel mondo della comunicazione dei brand con il passaggio da testimonial a influencer/creator. La pubblicità canonica è sempre meno efficace e quindi le aziende sono alla ricerca di nuovo modi per comunicare i propri prodotti e coinvolgere i consumatori e i vari pubblici. Così all’interno del cosiddetto Branded Entertainment vengono coinvolti gli ...

