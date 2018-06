Federer | batte Raonic e vince a Stoccarda Tennis | titolo Atp numero 98 | King Roger è già

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...