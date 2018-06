Far saltare il governo in autunno Poi voto anticipato a marzo Ecco il piano di Matteo

Giuseppe Conte valuta di Far saltare il vertice di venerdì con Macron : Mentre la storia pare approdare a una conclusione con l'offerta della Spagna di accogliere 500 di quei 600 migranti , la Francia ha definito la politica italiana 'cinica e irresponsabile' . Parole ...

FINANZA/ Ecco le sfide che possono Far saltare il governo : Il governo Conte avrà presto degli appuntamenti importanti da affrontare, dai quali si capirà anche che tipo di politica intende portare avanti. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 06:02:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ "Con la flat tax ci si fa male, l'idea buona di Tria è un'altra", int. a L. CampiglioBORSA & governo/ Il pilota automatico dell'euro ha placato i mercati (ma ci farà schiantare), di P. Annoni

Erika Stefani minaccia di Fare saltare il Governo Conte : Prima il caso Fontana poi quello Stefani. Il Governo carioca già traballa prima ancora del voto di fiducia. Una cinquantina

Sergio Mattarella - ecco perché vuole Far saltare anche il governo Cottarelli : La versione ufficiale del Quirinale è che Carlo Cottarelli abbia voluto prendersi ancora del tempo per mettere a punto la lista dei ministri del suo governo. Ma nè il premier incaricato nè il capo ...

Chi è Paolo Savona - l’uomo che potrebbe Far saltare il governo M5S-Lega : Chi è il professor Paolo Savona, il designato ministro dell'Economia del governo M5S-Lega voluto da Salvini e poco amato dal Colle. Nato nel 1936, Savona è un economista e politico italiano. Ha ricoperto in passato numerosi incarichi pubblici ed è stato ministro dell'Industria negli anni del governo tecnico Ciampi. La sua visione economica è connotata da nette posizioni anti-euro e anti-Germania e per questo motivo i mercati hanno iniziato a ...

Il Salvini 'arrabbiato' è pronto a Far saltare tutto per Savona : Mandare Savona a fare il consigliere economico di Palazzo Chigi e gratificare la Lega inserendo nella casella dell'Economia il solito Giancarlo Giorgetti, vero uomo jolly della compagine leghista. Il ...

[Il retroscena] "O Savona ministro o si vota". Salvini è pronto a Far saltare il premier Conte. E mette Mattarella e Di Maio con le spalle ... : La prima: il presidente Mattarella accetta suo malgrado il nome e il profilo di Paolo Savona come ministro dell'Economia poiché proposto dal premier incaricato su indicazione di Lega e 5 Stelle. Un ...

La Corea del Nord minaccia di Far saltare il summit tra Kim e Trump. Critiche a Pence : "Ignorante" : La Corea del Nord minaccia di far saltare il summit di Singapore del 12 giugno se gli Usa restano legati ad "atti illegali e oltraggiosi". Choe Son-hui, vice ministro degli Esteri e volto forte della diplomazia del Nord con gli Stati Uniti, ha rilevato che il faccia a faccia tra il leader Kim Jong-un e il presidente Donald Trump dipende da "decisioni e comportamenti" di Washington. Nel mirino è finito poi il vicepresidente Mike Pence, ...

Di Maio Premier. Salvini è in difficoltà : andare avanti o Fare saltare tutto : L’ipotesi di una nomina di Giuseppe Conte quale presidente del Consiglio è tramontata. Sia per la questione del curriculum, sia

Un governo aleatorio che può Far saltare tutto : Ilva - Mps e Tav : Questo governo è diviso in due parti, una aleatoria e improbabile costituita dagli impegni economico-finanziari e un'altra, chiara e netta, rappresentata dai provvedimenti per la giustizia. Non può non essere aleatorio un programma economico che non ha per niente copertura finanziaria.È aleatorio, ma nel senso peggiore del termine, un governo che mira, senza dirlo esplicitamente, a uscire dall'euro; è del tutto ...

Governo - Paolo Savona ministro dell'Economia : la mina vagante che può Far saltare il tavolo Lega-M5s : Il nodo più complicato da sciogliere per la formazione del Governo Lega-M5s rischia di essere quello sul ministro dell'Economia. Candidato alla poltrona di via XX settembre c'è il professor Paolo Savona , 82 anni, convinto sovranista con un passato da ex ministro dell'Industria con il Governo Ciampi. Le posizioni ...